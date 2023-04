Manifestation à Paris pour demander la réouverture des lieux culturels

Paris : ils manifestent contre la fermeture des lieux culturels





Le 15 décembre, à Paris, les acteurs du monde culturel et d’autres citoyens sont descendus dans les rues. Ils réclament la réouverture des lieux culturels.

« On peut respecter les mesures sanitaires dans les théâtres », affirme Lucie. Cette manifestante, issue du milieu de la culture, dénonce un « non-sens » dans la gestion de la crise du Covid-19. « On voit des queues de 10 km chez Zara, chez Leclerc, chez Darty, ce sont les courses de Noël, tout le monde dépense son fric. Dans les théâtres, il n’y a personne », rapporte-t-elle.

« Les cinémas ont déboursé des milliers d’euros pour sécuriser leur salle* »

Selon Lucie, 1,3 million de personnes travaillent dans le milieu de la culture. « Et on a envie de travailler », poursuit-elle. À ce jour, ces salariés sont dans l’incertitude : ils ignorent à quelle date leur établissement pourra rouvrir.

« On comprend pas pourquoi on nous empêche d’y aller alors que tous les moyens sont mis en place et que les théâtres, comme les cinémas, ont déboursé des milliers d’euros pour sécuriser leurs salles », s’indigne Lena, elle aussi manifestante.

En tant qu’étudiante en conservatoire, cette situation l’effraie particulièrement. « On sait qu’on va se retrouver sur le marché du travail et que ça va boucher », déplore-t-elle. Néanmoins, « on n’abandonnera pas », assure Lena. Pour elle, la France a un bagage culturel important, qui doit être mis en avant.