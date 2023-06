Une dynastie de cinéma

“C'est une histoire hors norme d'une dynastie de deux frères et une sœur”. Cette dynastie, Michel Denisot la raconte à Brut mais aussi avec le réalisateur Florent Maillet, dans un documentaire intitulé La saga Rassam-Berri, le cinéma dans les veines, présenté au Festival de Cannes, dans la sélection Cannes Classics 2023.

Dans cette famille, on retrouve Paul Rassam, l’ainé de la fratrie. “Paul est un chercheur d'or parce qu'il va souvent sur des films qui sont un peu abandonnés par les grosses majors parce qu'il y a des gros risques, ce sont des grosses productions, ce ne sont pas des petits films, ce sont des très, très gros films, et sur lesquels il y a des doutes”. C’est notamment le cas pour le film Danse avec les loups, un western réalisé par Kevin Costner. “À l'époque, plus personne ne voulait de films de western, dans une langue improbable et avec un réalisateur qui débutait. Et ça a été un triomphe mondial”, ajoute Michel Denisot.

Il démarre en rachetant les droits du film Apocalypse Now, à un moment du tournage où plus rien n’allait pour Francis Ford Coppola. “Il a enchaîné avec beaucoup de films de Coppola, de sa fille Sofia Coppola et puis une soixantaine de très, très grands films américains : Danse avec les loups, les films de Cimino”. Paul Rassam, qui a aujourd’hui 85 ans, est “l’inconnu” de la famille, puisqu’il a toujours été discret sur sa vie et dans les médias. “Je ne voulais pas apparaître, je n'avais pas besoin d'apparaître. Par contre, de pouvoir induire, de pouvoir infléchir, j'aimais bien ça”, expliquait le producteur Paul Rassam.





Son frère, Jean-Pierre Rassam

Son frère, plus connu, est le producteur Jean-Pierre Rassam dont la particularité, selon Michel Denisot, était de ne pas lire les scénarios. “L'aspect humain est très important pour les producteurs, en particulier pour Jean-Pierre Rassam, qui est un producteur unique au monde puisqu'il ne lisait pas les scénarios. Il décidait de faire un film, comme La Grande Bouffe de Ferreri, dont personne ne voulait à l'époque et qui a été un très gros succès, qui a fait scandale à Cannes, sans lire le scénario. C'est plutôt le contact qu'il avait avec le réalisateur, l'auteur qui faisait qu'il faisait ou pas le film. Ça marchait comme ça”.

Jean-Pierre Rassam a été notamment le producteur de nombreux films du cinéaste Jean-Luc Godard, de Roman Polanski ou encore de l’acteur et réalisateur Jean Yanne. Michel Denisot, le définit comme une personne à la vie baroque, extraordinaire et avec beaucoup de créativité. “Il a été impliqué aussi dans Apocalypse Now, qui pouvait à la fois dormir pendant un film de Coppola et lui expliquer après pourquoi le film était bien ou pas bien”. En 1978, il devient le compagnon de l’actrice Carole Bouquet, qui donne naissance en 1981 à leur enfant Dimitri Rassam, également producteur de films français, notamment du film événement Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan, qui lui vaut le surnom du “nouveau d'Artagnan de la production française”.

Leur soeur, Anne-Marie Rassam

Selon Michel Denisot, c’est elle qui a initié toute la famille au cinéma. Elle était l’épouse du réalisateur Claude Berri, qui ont eu deux fils dont Thomas Langmann, qui a produit The Artist récompensé par cinq Oscars. “Voilà le portrait de cette famille. Les producteurs sont des artistes, eux, en fait, parce que ce ne sont pas eux qui, effectivement, écrivent, jouent et réalisent, mais ce sont eux qui décident de faire, et de faire en fonction de ce qu'ils ressentent en lisant un scénario, en discutant avec un réalisateur. Et ensuite, ils sont impliqués dans la production, dans le casting, ils ont leur mot à dire dans tout, et la plupart du temps, donc, le dernier mot sur les films”, ajoute Michel Denisot.

