Miss France 2023 Indira Ampiot répond à vos questions

“Je veux aider les femmes atteintes de cancer à retrouver confiance en elles”

“Ma mère s'est présentée à l'élection de Miss Guadeloupe en 1998.” Voici comment débute l’aventure d’Indira Ampiot, aujourd'hui âgée de 18 ans, au sein de l’élection Miss France. La jeune femme, tout juste élue lors de la dernière cérémonie à Châteauroux ce 17 décembre dernier, représentait la Guadeloupe au concours de beauté. Elle répond aujourd’hui aux questions que vous lui avez posées sur Brut. Elle revient notamment sur ses premiers pas dans l’univers des Miss, d’abord à travers l’expérience de sa mère, ancienne candidate. “Elle a été élue première dauphine. Par la suite, elle a gardé tous les souvenirs de son aventure, elle a gardé l'album photo, la cassette vidéo ainsi que l'écharpe. Donc, en grandissant, j'ai toujours voulu participer à ces élections. Ensuite, quand j'avais 13 ans, le président du comité de Miss Basse-Terre m'a repérée. Il m'a dit : ‘Dans 5 ans, tu reviens.’” Zozibini Tunzi, Miss Univers 2019

“Je trouve que c'est particulièrement intéressant de changer les règles”

Elle continue : “Au final, je suis revenue, j'avais 17 ans. Après, je me suis préparée et je me suis présentée à l'élection de Miss Guadeloupe. Vous connaissez la suite, je me suis présentée à l'élection de Miss France.” Elle atteint ainsi son voeux de devenir Miss France. Mais quel est son plus grand rêve? “Je dirais que c'est de devenir indépendante et de vivre pleinement ma vie, de profiter de chaque instant et vraiment d'avoir une vie pleine d'opportunités.” Bienvenue au concours de Miss France sirènes

La candidate s’exprime également sur les nouvelles règles qui régissent le concours de beauté. On compte notamment l’évolution de la limite d’âge, l’autorisation de port de tatouage, et la présence de femmes mariées et déjà mères de famille. “Certes, on est attachées à nos traditions, mais le concours Miss France a permis cette année, et depuis l'année de Diane (Leyre, Miss France 2022), d'apporter de nouvelles règles, de changer un peu les règles. Moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant, et puis, chacune, on a pu apporter, avec notre personnalité, une touche de modernité, une touche personnelle. Donc, pour moi, c'est bien, c'est une évolution. Et c'est particulièrement intéressant parce que maintenant, ça ouvre beaucoup plus de portes pour les jeunes filles qui veulent se présenter.” Voici les règles qui ont changé au concours Miss France

“On a eu plein de beaux souvenirs pendant l'élection”

Les Miss sont notamment connues pour défendre des causes importantes pour elles. Alors qu’elle est celle de Indira Ampiot? “Je veux aider les femmes atteintes de cancer à retrouver confiance en elles. C'est une cause qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un hommage à ma grand-mère, qui nous a malheureusement quittés cette année. Elle a eu en tout 5 cancers et c'est vrai que c'était compliqué. Donc, pendant sa période de maladie, on essayait de l'aider avec ma mère à retrouver confiance en elle. On l'emmenait chez l'esthéticienne, je la maquillais tous les matins et je la coiffais aussi. Je sais que ça lui redonnait un peu d'espoir et aussi un peu de baume au cœur.” Une candidate de Miss France victime d'insultes antisémites en ligne

Enfin, la jeune femme s’exprime sur son expérience tout au long des préparations pour la cérémonie, dans la famille des Miss. “On a eu plein de beaux souvenirs pendant l'élection de Miss France. C'est vrai qu'on a pu participer à énormément d'activités, on a fait plein de choses. Je dirais que mon plus beau souvenir, c'est lorsqu'on est allées à Terre-de-Haut, aux Saintes. C'est là où j'ai tourné, d'ailleurs, mon portrait, et on a vécu de très beaux moments là-bas. On s'est trop bien amusées, avec les filles. Et je pense aussi au soir du prime, au tableau d'ouverture sur Titanic, au moment où on a eu les ventilateurs en plein dans le visage, avec les cheveux dans le vent, c'était incroyable.” Laury Thilleman et sa grand-mère, atteinte d’Alzheimer