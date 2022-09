Laury Thilleman et sa grand-mère, atteinte d’Alzheimer

“Ça fait bien longtemps que mamie Yvonne ne sait plus qui je suis”

“Le moment où je lui dis ‘au revoir’ et où je lui dis ‘mamie, je t'aime’, dans son regard, et dans son ‘je t’aime’ à elle, c’est percutant parce que j’ai l’impression qu’elle sait à qui elle s’adresse pour le dire, ce ‘je t’aime’”. La Miss et animatrice de télévision Laury Thilleman est très proche de sa grand-mère, qu’elle appelle Mamie Yvonne. Il y a un peu plus d’une dizaine d’années, sa famille a découvert qu’elle était malade. Elle est atteinte d’Alzheimer, elle perd donc sa mémoire. “Les premiers symptômes, ils sont un peu mystérieux, insidieux. On se dit : ‘Non, mais c’est l’âge, c'est la vieillesse. Peut-être que, voilà, elle perd un peu ses moyens’”. L'humoriste Tom Villa raconte la maladie d'Alzheimer de sa grand-mère

Mais le verdict tombe, et la mémoire de Mamie Yvonne décline. Les proches doivent alors faire face à cette maladie. “En fait, on est tous là, les bras ballants, impuissants, à se dire : ‘Mais qu’est-ce qu'on fait ? Est-ce que nous, on l’aide ? Est-ce qu’on doit la mettre dans un lieu spécialisé pour qu’on l’aide ?’”, se remémore l'animatrice. Son objectif est alors de sensibiliser à cette pathologie, et de soutenir les scientifiques pour la recherche d'un traitement, afin de pouvoir soutenir les malades. “Donner les moyens à la recherche de trouver un traitement pour prévenir, ralentir, stopper et même se rendre compte, 10, 15 ans avant que la maladie se contracte, qu’il y a des risques et ça, on en est incapable aujourd'hui.” Ces maladies du cerveau liées à l'alimentation