Des gamers racontent leur jeu vidéo préféré

De "Zelda: Wind Waker" à "Luigi’s Mansion", ces joueurs passionnés ont tous été bercés par une histoire, un univers particulier. Ils racontent pourquoi.

Adz, Team Vitality

« Mon jeu vidéo préféré et de loin, c’est Zelda: Wind Waker. C’est un jeu auquel je jouais quand j’avais 10, 11 ans. Il m’a vraiment permis de m’échapper un peu dans des moments difficiles, à la maison ou à l’école. Quand je lançais Zelda, je rentrais dans cette bulle où j’étais vraiment isolé. Je rentrais à 200 % dans l’aventure. Ça restera mes meilleurs souvenirs. »

Mélanie, aka Libi

« Mon jeu préféré, c’est God Of War, qui est sorti en 2018. Je me suis pris une claque. Dès les premières minutes, je suis devenue complètement accro. Quand on passe de monde en monde, c’est une immersion incroyable, qu’elle soit sonore ou visuelle. Tu ressens des choses par moment qui sont… humaines. Je ne sais pas comment ils ont retranscrit ça, mais c’est incroyable. »

Hugo Délire

« Le jeu vidéo le plus marquant de mon enfance, c’est certainement Heart of Darkness. Vous êtes dans la peau d’un jeune garçon qui s’appelle Andy qui se retrouve emmené dans un monde parallèle parce que son chien y a été capturé. Quand on est enfant, il y a des trucs qu’on a du mal à dompter. C’était une sacrée épreuve et ça nous faisait passer par plein d’émotions. »

Tiago

« Mon jeu préféré, c’est Animal Crossing. Je peux faire ma propre déco, mon propre papier peint, mon propre sol, mes propres tableaux, mes propres posters, mes propres habits avec ce que j’aime. »

Alex, Team Vitality

« Mon jeu préféré, c’est Counter-Strike. C’est un jeu très facile à comprendre au premier abord, mais très technique et très dur à maîtriser. J’ai commencé par des tournois sur Internet, avec des amis, puis je suis monté au tournoi français, puis à l’international avec Vitality. Quand tu arrives à l’international, tu fais des compétitions avec 15.000 personnes qui te regardent en direct dans un stade… C’est vraiment cool. »

Hugues

« Mon meilleur jeu, ça restera Halo 3. On incarne le Master Chief, super-héros de l’humanité, prêt à sauver tout le monde des méchants aliens. On passe son temps à se battre, à faire exploser tout ce qu’on trouve, tous les ennemis, c’est vraiment fou. En plus, c’était une campagne qu’on pouvait jouer à quatre, en écran scindé. Ça, on ne peut plus trop le faire aujourd’hui. C’est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me manque. »

Manon, aka Minstery

« Mon jeu préféré, c’est Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle. Je l’ai choisi parce que ça a été une de mes plus grosses révélations. J’attendais rien du tout de ce jeu. Je me demandais ce qu’Ubisoft avait pu penser pour faire un cross-over pareil. Mais j’en suis tombée amoureuse quand j’ai pu le tester en avant-première. Grâce à ce jeu, j’ai pu visiter les studios d’Ubisoft Paris et j’ai pu découvrir que c’était du jeu vidéo que je voulais faire pour vivre. Maintenant, je suis étudiante en jeu vidéo. »

Mickalow, Team Vitality

« Valorant. On retrouve vraiment le côté où tu as envie de te donner pour être le meilleur. Ça fait longtemps que je n’avais pas ressenti ça. »

Arnaud

« J’aime Valorant parce qu’il est uniquement dirigé vers le compétitif, vers l’e-sport. J’aime aussi le fait que tout le monde soit sur un pied d’égalité. Il a été fait pour que les PC vieux de 10 ans puissent le faire tourner, donc tout le monde a les mêmes chances de réussir sur ce jeu. »

Pauline

« Kung Fu Chaos, qui a clairement animé nos après-midis adolescentes avec mes amies. C’est une sorte de Mortal Kombat. Mon personnage préféré, c’est une vieille dame qui se balade avec un bébé sur le dos et qui frappe les autres avec un bâton. C’est assez exceptionnel à voir. »

Yoda, ZombiesFactory

« Destiny. J’ai rencontré des gens il y a des années sur ce jeu. J’y joue depuis des années et c’est devenu une véritable famille. On se rejoint tous les jours, on s’est déjà vus en vrai. On a fait des événements chez l’un, chez l’autre. C’est vraiment un bon délire. »

SuperZouloux

« S’il fallait n’en choisir qu’un, je vous dirais "Dofus", un jeu français qui a maintenant 15 ans. J’y jouais, j’avais encore des cheveux. Mais récemment, ils se sont mis à faire des serveurs temporaires, des serveurs qui ont une durée définie dans le temps et qui vont permettre aux joueurs de faire la course sur un nouveau serveur. Chacun a son objectif. Je trouve ça plutôt sympathique de pouvoir continuer à rencontrer de nouvelles personnes via le jeu vidéo. »

Maxildan

« J’aurais tendance à vous recommander Streets of Rage. C’est un jeu sorti il y a très longtemps maintenant. J’y ai joué il y a 25 ans, j’avais 5 ans à peine. C’était sur Mega Drive, c’était l’un de mes tout premiers jeux. Et le 30 avril 2020 sort Streets of Rage 4. C’est un jeu réalisé par les équipes françaises avec un compositeur français et qui réussit à respecter l’œuvre originale tout en apportant plein de nouvelles features et à vraiment enrichir le jeu de base. »

Simon

« Mon jeu préféré, c’est Luigi’s Mansion sur GameCube, qui est sorti en 2001. Un très, très bon titre que je refais chaque année vers Noël en général. En trois heures il est fait, mais bon, c’est qu’on le connaît par cœur. C’était très innovant pour l’époque. Un très, très bon gameplay, une belle histoire. Et puis, on n’a pas souvent l’occasion de jouer avec Luigi. Donc moi, c’est mon jeu ! »