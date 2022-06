Musique de Stranger Things : qui est Kate Bush ?

Le morceau le plus streamé sur Spotify avec 8,42 millions d’écoutes

La série Stranger Things a donné une nouvelle vie à la chanson Running Up That Hill de Kate Bush sortie en 1985… Retour sur le parcours de la chanteuse britannique. Catherine Bush naît en 1958 dans le sud de Londres, dans une famille de musiciens. Elle commence très tôt à composer et sort à 19 ans son premier album, The Kick Inside, qui se vend à plus d’un million d’exemplaires rien qu’au Royaume-Uni. Le succès de son premier single, Wuthering Heights, inspiré du roman d’Emily Brontë, fait de Kate Bush la première autrice-compositrice-interprète britannique à arriver au sommet du hit-parade. Elle se fait connaître avec ses prestations théâtrales et ses clips qui évoquent des films d’horreur, mais elle ne fait qu’une tournée de six semaines en 1979 et ne se produit que très rarement en concert par la suite. Retour sur le parcours de Millie Bobby Brown

Le titre qui est aujourd’hui dans Stranger Things diffusée sur Netflix apparaît sur son cinquième album, Hounds of Love. L’année de sa sortie, en 1985, le morceau arrive en troisième position du hit-parade au Royaume-Uni et, en novembre 1985, il est classé 30e au Billboard Hot 100 aux États-Unis. Kate Bush n’a connu qu’un succès modéré en Amérique, mais a toujours été une véritable star dans son Angleterre natale… 40 années après sa sortie, Running Up That Hill devient le morceau le plus streamé sur Spotify avec 8,42 millions d’écoutes et envahit TikTok après avoir été utilisé dans les épisodes de la saison 4 de Stranger Things. Résultats : en France et ailleurs dans le monde, les fans de la série redécouvrent ce titre. Sur son site Internet, l'artiste pop s'est dit ravie que les jeunes de la génération Z soit séduite par sa musique. Découvrez pourquoi il ne faut pas avoir peur des spoilers dans les séries