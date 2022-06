Nico et Dani reviennent sur leurs premières vidéos

“Ça a commencé crescendo”

“La première vidéo, oui, on s’en souvient…C’était sur Facebook, ça faisait un an qu’on était en couple. Il voulait faire un sketch tous les jours, comme “Un gars, une fille”, confie Daniela. "Ça a commencé crescendo. À chaque fois qu’on faisait du contenu humoristique, ça marchait. Puis, ça marchait de plus en plus”, poursuit Nico. “Quand on s’est mis sur TikTok, on a tout de suite cartonné sur des formats plus courts, et on a eu plusieurs millions de vues sur les vidéos“. Aujourd’hui, Nico et Dani partagent leur quotidien avec des vidéos humoristiques qu’ils publient tous les jours sous le pseudonyme “nicocaponecomedy”. Ils cumulent à eux deux près de 21 millions d'abonnés sur Tik-Tok et 7 millions sur Instagram.

“On trouve l’inspiration, on va dire un peu dans la vie de tous les jours, on s’inspire. Rien n’est calculé, je vous assure. Nico a beaucoup d’idées et il a beaucoup d’ambition”. Ce que veulent Nico et Dani, c’est “faire rire les gens”. “On ne cherche pas la haine. Nous, ce qu’on veut, c’est faire des vidéos. Si les gens passent une mauvaise journée, ils se mettent dessus et rigolent”, explique Nico. “On est complémentaires ! C’est pour rire. C’est vraiment un métier qui fait rigoler. Après, on ne peut pas faire rigoler tout le monde, ça, on est bien d’accord. Mais quand même, on aime ce qu’on fait, sinon, on aurait arrêté depuis longtemps.”

