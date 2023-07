On a assisté à un spectacle de 7 heures

7 heures : c'est la durée de "Paysages partagés", le spectacle le plus long du Festival d'Avignon 2023. Emmenés en pleine nature, ceux qui y ont assisté ne savaient pas du tout à quoi s'attendre… Notre journaliste Cécile Guthleben y était, et voici à quoi ça ressemblait. (pas de panique, on vous l'a résumé en moins de 4 minutes)