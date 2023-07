“Barbie” interdit au Vietnam

Le film “Barbie”, où Margot Robbie incarne l'emblématique idole des jeunes filles, est au cœur d’une polémique à cause d’une carte. Les autorités vietnamiennes et plus précisément le Conseil national d'évaluation et de classification des films ont décidé d’interdire le film de Greta Gerwig qui devait sortir le 21 juillet à cause d’un plan jugé “pro-Chine”. On apercevrait très brièvement une carte qui représente ce que l’on appelle “la ligne en neuf traits”. Cette ligne a été tracée par le gouvernement de la République de Chine à la fin des années 1940. Elle définit les revendications de Pékin sur les îles de la mer de Chine méridionale. Et le sous-sol de cette mer, qui est un carrefour important de routes maritimes pour le commerce mondial, regorge de pétrole et de gaz. Cette zone maritime est donc une source de tensions entre Pékin et ses voisins environnants dont le Vietnam, les Philippines, la Malaisie ou encore l’Indonésie.

Depuis quelques années, plusieurs de ces pays revendiquent des droits sur ces îles et contestent les prétentions de la Chine qui entreprend de nombreux travaux, construit des îles artificielles ou des bases militaires pour justifier sa souveraineté sur la zone. Les Philippines, au cœur de ce conflit territorial, envisagent aussi d’interdire “Barbie” en salle pour cette “ligne en neuf traits”. D’ailleurs, ils avaient porté plainte contre la Chine pour “protéger ses pêcheurs présents dans la zone depuis plusieurs générations”, selon TF1 Info. L’année dernière, “Uncharted" avec Tom Holland avait été interdit pour le même motif. Et en 2018, une scène du film Netflix “Crazy rich asians” avait été coupée parce qu’on y voyait la ligne sur un sac.

