Une vie : Margot Robbie

Où est née Margot Robbie ?

Née en 1990, Margot Robbie grandit dans la ferme de ses grands-parents en Australie. À 8 ans, elle commence à prendre des cours de trapèze, une compétence qu'elle réutilisera 17 ans plus tard sur le tournage de Suicide Squad. Dès l'âge de 14 ans, elle multiplie les petits boulots de vendeuse, serveuse ou femme de ménage. Quand elle était plus jeune, elle rêvait de faire du cinéma et regarder en boucle les mêmes cassettes VHS pour réinterpréter les scènes. “C'est évident, j’ai toujours voulu être actrice et travailler dans le cinéma. Mais je ne savais pas à l'époque. Bref, j'ai toujours aimé les films. Et puis ensuite, ça s'est bousculé et j'ai pu mettre un pied à Hollywood”.





C’est à 18 ans qu’elle décroche son premier rôle dans le soap australien Neighbours. Durant 3 ans, elle incarne Donna Freedman, l'un des premiers personnages bisexuels de la télévision australienne, qui lui vaut deux nominations aux Logie Awards. “Elle était très respectée sur le plateau de tournage de Neighbours. Elle a une grande éthique de travail. C'est vraiment une fille adorable”, raconte Jordy Lucas, actrice dans la série Neighbours. Mais c'est à 22 ans qu'elle se fait remarquer pour le rôle de Naomi Lapaglia, la femme de Jordan Belfort, incarné par Leonardo DiCaprio dans le film Le loup de Wall Street, de Martin Scorsese. “Décrocher un rôle dans "Le Loup de Wall Street" a sûrement été le plus grand bouleversement de ma carrière. Je n'oublierai jamais ce moment. J'étais dans une pièce, entourée de Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio et Ellen Lewis, qui était la directrice de casting, et ils m'ont demandé de revenir. Marty (Martin Scorsese) a simplement ouvert les bras et a dit : ‘On aimerait te donner le rôle.’ Et là, juste, ma vie a complètement changé et je me suis dit : ‘Oh, mon Dieu’.

Elle explique que le temps passé avec son coéquipier Leonardo DiCaprio l’a aidée à ne plus prêter attention à certains détails. “Pour être honnête, tout ce temps passé avec lui m'a juste appris à m'en foutre. C'est vraiment l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises. Allez savoir pourquoi, je me préoccupe tellement de ce que les gens pensent mais, en fait, ça ne compte pas. C'est vraiment ce que j'ai appris. Margot Robbie utilisera une partie du salaire perçu pour ce film pour rembourser le crédit immobilier de sa mère. À 24 ans, elle décroche le rôle d'Harley Quinn et devient ainsi la première actrice à incarner l'héroïne SQUAD de DC Comics.

Ses engagements

À 26 ans, elle épouse l'assistant-réalisateur et producteur Tom Ackerley, qu'elle a rencontré sur le tournage de Suite française, trois ans plus tôt. C'est également avec lui qu'elle fonde la société de production LuckyChap, qui prône une égalité entre les réalisateurs et réalisatrices. “On s'est vraiment concentrés sur ce qu'on voulait faire et sur la façon dont on pouvait amorcer le changement qu'on voulait dans cette industrie. En ce qui me concerne et c'est le cas de tout le monde dans cette boîte, je veux voir les chiffres s'équilibrer, que les réalisatrices aient autant d'opportunités que les réalisateurs. Ce n'est pas que je n'aime pas travailler avec des réalisateurs, j'aime vraiment ça! Mais maintenant, on doit pouvoir offrir plus d'opportunités aux réalisatrices. Elles ont moins eu l'occasion de montrer ce qu'elles savent faire par le passé”.

Quelques mois plus tard, elle entre dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de l'année du magazine TIME. À 27 ans, elle incarne la patineuse Tonya Harding dans le biopic Moi, Tonya, dont elle est également productrice. Un film pour lequel la production n'avait pas beaucoup de budget mais qui leur aura permis de faire preuve d’ingéniosité pour réduire les frais. “On n'avait pas beaucoup de budget pour Moi, Tonya. D'une certaine façon, c'est super, parce qu'on peut être plus créatifs, inventifs et être ingénieux sans avoir à dépenser une fortune, contrairement aux studios. C'est dur de faire des grosses productions pour d'autres raisons aussi. Faire des films, c'est dur, mais très, très cool. C'est pour ça que je déteste quand quelqu'un dit: ‘Oh, ce film, je ne l'ai pas aimé, c'était de la merde.’ Moi, je me dis: ‘C'est un miracle de l'avoir fait, peu importe que tu l'aies aimé ou non.’ Faire n'importe quel film, c'est un miracle’”. Pour ce rôle, elle est nommée à l'Oscar, au Golden Globe et au BAFTA de la Meilleure actrice.

En 2019, elle confie au magazine Vogue que c'est après s'être vue dans ce film qu'elle a osé écrire à Quentin Tarantino pour lui dire qu'elle souhaiterait travailler avec lui. À l'époque, le réalisateur termine le scénario de Once Upon a Time in Hollywood et il décide de lui confier le lui confier le rôle de Sharon Tate, face à Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. “C'était évident pour moi, en lisant le scénario et en parlant à Quentin, qu'elle incarnait les bons côtés et l'innocence caractéristiques de cette époque. En gros, ce que 1969 avait de mieux à offrir, ça passe par Sharon”, précise l’actrice. L'année suivante, elle est choisie pour incarner Barbie dans un “biopic" de la poupée, écrit par Greta Gerwig et Noah Baumbach.

À 29 ans, elle sort sur les écrans Birds of Prey, dans lequel elle joue à nouveau Harley Quinn. Très attachée à ce personnage, elle explique que certains personnages de l'histoire du cinéma résistent au passage du temps et ont l'occasion d'être repensés par plusieurs personnes. “Cet héritage, je tiens à y participer”, confie Margot Robbie. Réalisé par Cathy Yan, sur un scénario de Christina Hodson et avec Margot Robbie à la production, le trio féminin est remarqué lors de la sortie du film. “Ça a pris des années et des années à Margot de mener ce projet à bien. Il y a cinq ans, quand elle présentait le scénario, personne ne pensait que ça ferait un bon film”, raconte Mary Elizabeth Winstead, actrice dans Birds of Prey. Margot Robbie, elle, trouve un avantage à ce que le film sorte plus tard : “J'aurais aimé que ça sorte il y a quelques années. Mais mieux vaut tard que jamais. Et puis, je pense que ça parle à plus de monde. Ce genre de sujet retient plus l'attention maintenant. C'est une bonne chose. Le fait d'en parler, ça permet aux gens de prendre leurs responsabilités. Si on ne fait pas d'efforts pour avoir des représentations égalitaires devant et derrière la caméra, les choses ne changeront jamais”.

À 32 ans, elle joue à nouveau au côté de Brad Pitt devant la caméra de Damien Chazelle pour Babylon. “Damien nous a laissé beaucoup de liberté pour ce film. Il y avait beaucoup d'improvisation, mais aussi un très beau scénario sur lequel nous appuyer”. Quelques mois plus tard, elle fait une brève apparition face à Jason Schwartzman dans Asteroid City de Wes Anderson, présenté au Festival de Cannes 2023.

