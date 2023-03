Provence parle de son addiction au cannabis

“Je pense que le pire moment de mon addiction, c’est quand j’ai arrêté”





Depuis quelques jours, des influenceurs parlent de leur addiction au cannabis sur TikTok. Brut a rencontré Provence, 20 ans, qui est une ancienne consommatrice. “Le pire moment de mon addiction, c’était il y a trois mois quand j’ai arrêté. Je fumais 10, 12 joints toute seule par jour.” C’est après le décès d’une de ses amis que Provence commence à fumer du cannabis. “Au début, c’était un de temps en temps. Après, lors de soirée avec des amis, c’était parfois une trentaine à tous se partager. “

On en parle : le cannabis

Consommer cette drogue, cela a causé beaucoup de changements dans la vie de la jeune femme. “Je me suis rendu compte que je me trouvais beaucoup moins joyeuse et drôle qu’avant par exemple. J’étais molle, j’avais la flemme de tout. Je prenais des Uber pour aller à l'intermarché à 600 mètres de chez moi.” En France, le cannabis est la drogue la plus consommée, avec au moins 1,4 million de personnes qui en fument quotidiennement. Sur Tik-Tok, la jeune femme tente désormais d’alerter ses abonnés sur les dangers liés à cette addiction.

21 jours, le combat d'une famille contre l'addiction