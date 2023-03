“Ça peut arriver avec des personnages de fiction, des célébrités, des personnalités”





“Quand on sait beaucoup de choses sur un inconnu, ça nous donne l’illusion qu’il en sait beaucoup sur nous aussi” explique le Tiktokeur Steve Psychology. Avec le développement des réseaux sociaux et l’entrée dans le quotidien d’acteurs, chanteurs, influenceurs… Certains nouent ce qu’on appelle des “relations parasociales”. Qu’est-ce que c’est ? Cynthia Vinney, autrice et chercheuse explique : “C’est une relation qui est illusoire. Ça peut arriver avec des personnages de fiction, des célébrités, des personnalités, qu’on ne connaît pas mais qu’on suit. N’importe qui avec qui on a une relation unilatérale, par le biais d’un média. L’autre personne ne partage pas nos sentiments et n’a même pas connaissance de la relation”.

“Le cinéma et la radio existent depuis environ un siècle, pas plus. Ces médias de masse sont populaires depuis très peu de temps, à l’échelle de notre existence sur Terre. Notre cerveau n’a pas suffisamment évolué pour faire la différence entre une relation directe et une relation indirecte” précise la chercheuse. La spécialiste ajoute que ce type de relations peuvent avoir des bénéfices : “Il a été montré que ce sont de très bons substituts aux relations sociales. Et elles peuvent aussi nous aider dans nos relations de la vraie vie : si on aime tous les deux Oprah Winfrey par exemple, on peut entrer en interaction sur la base de cet amour commun et ça renforce notre relation”. Elle alerte également sur les dangers : “Il faut comprendre pourquoi on est si passionnés et peut-être prendre le temps de se demander à quoi on veut consacrer notre énergie dans la vie”.

