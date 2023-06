Est-ce que Skyblog existe toujours ?

Le 21 août prochain, les Skyblogs n’existeront plus, a annoncé Skyrock. Aviez-vous un Sklybog, “la” plateforme des blogs en ligne apparue au début des années 2000 ? Ils ont marqué toute une génération en France et représentaient les ancêtres des réseaux sociaux. Référence du web entre 2000 et 2010, ils ont connu un véritable arrêt avec l’essor de MySpace puis Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch etc. Les Skyblogs avaient été créés en 2002 par le PDG de la radio Skyrock, Pierre Bellanger.





Le 23 juin dernier, l’équipe de la radio Skyrock a fait cette annonce fracassante en direct : “Aujourd'hui, les Skyblogs rentrent dans l'Histoire. Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l'accès public”. Pour les “millenials”, c’est la fin d’une ère. Dans leur adolescence, des milliers de jeunes ont pu exprimer leurs passions et mettre en scène leur quotidien sur ces blogs en ligne. En 2007, les Skyblogs représentaient le 17e groupe de sites les plus consultés… au monde !

Depuis 2002, Skyrock avait déclaré recenser encore plus de 19 millions de blogs, 640 millions d’articles mis en ligne sur ces blogs et 4,5 milliards de commentaires laissés par des internautes. Publier des photos accompagnées de textes et de commentaires, c’est ce que permettaient les Skyblogs. “Chacun pourra transférer sur sa machine son blog, s'il le souhaite, et éventuellement l'effacer. Puis ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales" afin que les chercheurs puissent se rendre compte "de ce qu'était la nouvelle génération du début du XXIe siècle” a ajouté Pierre Bellanger, le PDG de Skyrock.





Preuve que les Skyblogs sont entrés dans la culture populaire et ont marqué toute une génération de millenials, le groupe français Kyo avait annoncé le 22 juin dernier créer un Skyblog pour fêter les 20 ans de leur album “Le chemin”. "Un giga merci à vous tous: pionniers du net, développeurs, administrateurs, hébergeurs qui ont tracé le sillage du numérique actuel" a tweeté Jérôme Aguesse, directeur général délégué adjoint de Skyrock.

Rappelez-vous : à l’époque, sur les Skyblogs, les adolescents publiaient souvent des photos d’eux et de leurs amis, qu’ils avaient identifiés. Chacun pouvait laisser un commentaire dans le post. Sur le site web, certains publiaient des articles, d’autres des paroles de chanson qu’ils aimaient particulièrement. Car ces blogs ont été pionniers dans l’histoire du web, l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) va les conserver sous forme d’archives et ainsi permettre leur conservation.





Les blogs de Skyrock ont rapidement connu leur succès grâce à leur simplicité d’utilisation et leur slogan : “Ici T Libre !”. Avant que MySpace soit créé, ces blogs étaient un véritable terrain d’expression pour les articles, les chanteuses et chanteurs qui y diffusaient leurs morceaux et les paroles de leur chanson. Sur les réseaux sociaux, nombreux ont été ceux qui ont commenté cette nouvelle. Nostalgie, profonde tristesse, mais aussi incompréhension face à cette décision, les réactions sont multiples.





Qui a créé skyblog ?

Pierre Bellanger, PDG de la radio Skyrock, est l’homme qui est à l’origine des Skyblogs. Il a créé ces blogs en ligne en 2002 : Skyblog.com.





Comment retrouver son ancien blog ?

Vous pouvez retrouver un ancien skyblog grâce à l’outil Blogger. Il vous suffit de rentrer l’adresse mail que vous aviez utilisée lors de la création du blog. Puis relier un compte Google en activité à ce blog en tant qu’administrateur.





Comment supprimer son ancien skyblog ?

Il est possible de supprimer son ancien Skyblog. Pour cela, c’est très simple : vous allez sur votre compte en ligne, vous cliquez sur l’avatar en haute à droite puis “configurer”, puis vous sélectionnez “mon compte” et vous appuyez sur “supprimer mon compte”. Sachez également que tous les comptes Skyblogs seront supprimés à compter du 21 août prochain.