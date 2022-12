Top 10 questions les plus posées en France sur Google en 2022

“Pourquoi les corn flakes ont été inventés ?”

La guerre en Ukraine, déclarée par la Russie en février dernier, a fait l'objet de nombreuses interrogations de la part des internautes français. "Pourquoi la guerre en Ukraine ?" et "Pourquoi la Russie attaque l'Ukraine ?" sont successivement les deux questions les plus posées sur Google en France cette année. La troisième question la plus tapée est plus surprenante… "Pourquoi les corn flakes ont été inventés ?" La réponse devrait tout autant vous étonner.

Les Français ont également cherché à savoir pourquoi Nikos ne présente plus The Voice, à quoi correspondent 21 coups de canon, quelles sont les raisons de l'augmentation de l'essence, de la pénurie généralisée et du manque de moutarde dans les rayons des supermarchés. "Pourquoi Cynthia est éliminée des 50 ?" a également été beaucoup cherché, faisant référence à la candidate de la téléréalité inspirée des Cinquante, la série Netflix, Squid Game. "Pourquoi le ciel est jaune ?" est également une recherche très tapée en France sur Google en 2022.