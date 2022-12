Top des séries les plus chères de l’histoire

A la première place : Les Anneaux de Pouvoir

Ayant coûté 58 millions de dollars par épisode, la série Les Anneaux de Pouvoir est celle qui a coûté le plus cher dans l'histoire des séries. Seconde sur le podium, Stranger Things qui a coûté 30 millions de dollars. Les séries Marvel arrivent après (25 millions de dollars) suivies par House of the Dragon et The Pacific (20 millions chacun).

Sur la 6e marche du podium, se trouve Game of Thrones (15 millions), puis successivement The Morning Show (15 millions), See (15 millions), Urgences (13 millions) et The Crown (13 millions). La 11e série qui a coûté le plus cher dans l'histoire des séries est The Mandalorian (entre 12,5 et 15 millions de dollars par épisode) puis Band of Brothers (12,5 millions).