Toute la vérité sur Jordan Peele par Jordan Peele

“A 12 ans, j’ai connu l’éveil, j’ai su que je voulais être réalisateur”

Il est le roi de l'imitation, il déteste la télé-réalité et il joue régulièrement à Donjons & Dragons ? Pas sûr. Le réalisateur Jordan Peele se prête au jeu de la vérité pour Brut. L'occasion de revenir sur son parcours. Aujourd'hui reconnu pour ses films d'horreur, il a su très jeune qu'il voulait travailler dans le milieu du cinéma. "A 12 ans, j'ai connu l'éveil. C'est lié à toute une série de films : "Glory", "Edward aux mains d'argent", "Thelma et Louise", "Alien". A partir de là, j'ai su que je voulais être réalisateur". Il étudie à la fac de lettres du Sarah Lawrence College dans l'État de New York. "Mon cours préféré, c'était le cours de marionnettes. Je me suis dit : "Allez je vais me spécialiser là-dedans. Qui sait, peut-être que je deviendrai le meilleur marionnettiste de mon époque !".

Il est depuis devenu un réalisateur majeur du film d'horreur. "Je pense qu'il y a de nombreux liens entre l'horreur et la comédie. Une même séquence de film peut produire un effet très différent pour peu qu'on modifie simplement la musique de fond. Et honnêtement, avec le type de films que je fais, j'ai besoin des deux afin que leurs effets se renforcent mutuellement". Après "Get Out" et "Us", il signe en 2022 son troisième film, "Nope" dont il a continué à travailler le script jusqu'à la fin du tournage. "C'est ma façon de travailler. Ça vient en partie de mon expérience dans le domaine du sketch, avec Key & Peele, où il fallait prendre tout un tas de décisions au pied levé et toujours avoir la niaque. Mais au fond, mon constat c'est qu'on n'est jamais à court de bonnes idées" ajoute Jordan Peele.