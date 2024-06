Tuto café glacé : le Caramel Freddo de Jeremy

Les ingrédients nécessaires pour réaliser le Caramel Freddo





Jérémy Dalmas, fondateur d'Original Green, nous livre sa recette gourmande et rafraîchissante du café glacé caramel freddo. Avec seulement quelques ingrédients simples comme du café, du lait, de la glace et du caramel maison, vous pourrez réaliser cette boisson délicieuse chez vous en un rien de temps. Jérémy explique : "L'astuce est de bien mélanger les glaçons pilés avec le café et le lait pour obtenir une texture onctueuse et crémeuse. Le caramel maison apporte ensuite la touche gourmande finale."

Pour préparer ce délicieux café glacé, Jeremy Dalmas explique qu'on a besoin de peu d'ingrédients : "On a besoin de lait, de glace, aussi, d'un verre, de caramel. On peut utiliser un sirop de caramel comme ici, ou utiliser du caramel. C'est vraiment ce que vous avez sous la main. Le but, c'est d'apporter un petit peu de gourmandise à la boisson."

Le café utilisé a son importance. le fondateur de Original Green précise : "J'utilise un café brésilien qui est torréfié à Paris, de façon artisanale. Donc c'est un café qui est doux, pour un café glacé, pour un café d'été, un café gourmand. C'est un café plaisir."

La préparation étape par étape du Caramel Freddo





La recette est très simple à suivre. Jeremy Dalmas détaille les étapes : "On verse l'équivalent d'une cuillère à soupe de caramel. Bien sûr, c'est selon les goûts. Et dessus, on va mettre notre café. Moi, je mets 2 doses d'expresso parce que j'aime les cafés un peu corsés."

Une petite astuce supplémentaire pour donner une belle texture à la boisson : "On vient mousser le café, introduire un peu d'air avec le fouet. Ça va permettre aussi de le refroidir un petit peu avant de mettre les glaçons." Il ajoute qu'on peut aussi réaliser cette étape au shaker, à condition d'avoir "de bons biceps".





Les touches finales pour un café glacé gourmand





Pour terminer la préparation, il ajoute les glaçons dans le café puis verse le lait par-dessus. Il recommande l'utilisation d'un lait végétal, sa préférence personnelle pour cette recette.

Le résultat est alléchant : "On est vraiment sur une boisson plaisir pour l'été. Celle-ci, elle est vraiment simple et vous pouvez la refaire à la maison", conclut Jeremy Dalmas. Pour suivre son travail et d'autres recettes, il invite à consulter son compte Instagram.

Avec seulement 3 ingrédients de base, un peu de gourmandise et les conseils avisés de Jeremy Dalmas, vous avez maintenant toutes les clés en main pour vous régaler d'un délicieux Caramel Freddo maison dès que le soleil pointe le bout de son nez. À vos carafes !





Original Green, la marque créée par Jérémy Dalmas, propose des recettes saines et savoureuses pour se faire plaisir au quotidien. En partageant ce tuto café glacé caramel freddo, il souhaite donner des idées à chacun pour préparer facilement des boissons gourmandes à la maison. Ses recettes mettent en avant des ingrédients de qualité et des associations originales pour éveiller les papilles.

