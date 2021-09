Une Vie : Aaliyah

En seulement 3 albums, elle a marqué l'histoire de la musique. Surnommée la "princesse du R&B", Aaliyah perdait la vie prématurément le 25 août 2001, dans un crash d'avion, à seulement 22 ans. Voici son histoire.

Une ascension fulgurante

Aaliyah Dana Haughton ou Aaliyah est née en 1979 dans le quartier de Brooklyn, à New York et a grandi à Détroit, dans le Michigan. En arabe, son nom signifie « noble », « élevée ». Enfant, elle chante dans un chœur pour les mariages pour les évènements caritatifs et part en tournée avec Gladys Knight, sa tante par alliance. À 12 ans, son oncle la présente au chanteur de R&B R. Kelly, qui deviendra son mentor producteur, parolier et compositeur. Leur relation et la différence d’âge alimentent les spéculations ainsi que l’opinion publique. Il sera révélé plus tard que Kelly s’est illégalement marié avec sa protégée, alors mineure. À 15 ans, elle sort son premier album. Lors de sa révélation sur la scène musicale, son style de garçon manqué fait sensation en remettant en question l’image que l’époque se faisait des ados stars. Alors qu’elle est encore au lycée, Aaliyah part en tournée pour la promotion de son album, qui devient un succès planétaire, et occupe le sommet des classements aux États-Unis et au Canada. L’incident nuit à sa carrière naissante et elle quitte sa maison de disque après avoir peiné à trouver des producteurs pour son deuxième album. En 1998, elle devient la plus jeune artiste à chanter aux Oscars avec son interprétation de Journey to the Past, du film d’animation Anastasia.

Sa liaison avec Kelly

Des mois plus tard, Vibe Magazine révèle l’existence d’un faux acte de mariage dans l’Illinois datant d’août 1994 entre Aaliyah et Kelly, où l’âge déclaré de la mariée est 18 ans, et celui du marié 27, alors qu’elle n’avait que 15 ans à l’époque. Aucun des deux n’a publiquement confirmé le mariage.Plus tard, Kelly est accusé d’abus sexuels sur des dizaines de jeunes filles mineures. En février 1995, le mariage est annulé sous la pression des parents d’Aaliyah et Kelly verse à Aaliyah la somme symbolique de 100 $ pour qu’elle ne le poursuive jamais en justice.

Une disparition tragique qui émeut l’Amérique

Le 25 août 2001, au départ des Bahamas, après avoir filmé le clip de Rock the Boat Aaliyah et 9 autres passagers périssent tragiquement dans le crash de leur avion peu après le décollage. Plus tard, l’enquête révèle que l’avion était surchargé de 300 kg. Le pilote présentait des traces de cocaïne et d’alcool dans son métabolisme. Des centaines de fans se retrouvent dans les rues de New York et ailleurs pour lui dire au revoir.