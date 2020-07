Une vie : Adwoa Aboah

Adwoa Aboah, mannequin et survivante

Elle a sombré très jeune dans la dépression et les addictions, mais elle en est ressortie plus forte et désireuse d’aider les femmes du monde entier.

« J'avais l'impression d'être la seule personne au monde à me sentir si mal, à avoir envie de quitter mon corps, mais je me trompais complètement », se souvient Adwoa Aboah quand elle évoque son adolescence. Autrefois marginalisée, Adwoa Aboah est désormais l'égérie de nombreuses marques.

Adolescente, elle souffre de son physique

Cette top-model britannique est née à Londres en 1992, de parents travaillant dans la mode. Son prénom, Adwoa, signifie « née un lundi » au Ghana, pays dont son père est originaire. Adolescente, elle souffre de son physique metissé atypique. Pendant deux ans, elle porte tous les jours le même chapeau le même chapeau afin de couvrir ses cheveux afros roux.

Elle fait une dépression. « Parfois, je sortais de mon lit et j'avais l'impression que ma vie était géniale. Et d'autres jours, je n'avais même pas la force de me laver les dents », raconte-t-elle. Se sentant différente, elle s’isole et sombre. Elle devient accro à la ketamine, un puissant anesthésiant normalement administré aux chevaux.

En 2017, elle est élue « model of the year »

« J'étais si épuisée de donner le change et de prétendre d'être quelqu'un que je n'étais pas. Je m’intéressais surtout aux vies des autres, ce qu'ils faisaient, à quelles fêtes ils allaient et qui était ami avec qui », déplore la mannequin. En 2015, elle tente de se suicider par overdose. Elle est retrouvée inanimée dans sa baignoire.

« Je ne savais pas comment partager avec quelqu'un le fait que j'étais vraiment, vraiment déprimée », constate Adwoa Aboah aujourd’hui. Elle décide alors de transformer son expérience pour aider les autres. Elle fonde Gurls Talk, une plateforme d'échange et d'aide.

En novembre 2017, Adwoa Aboah fait la une du Vogue britannique. Elle devient l'une des top-models du moment et est élue « model of the year ». Si bien que, selon Time Magazine, elle compte parmi les 10 leaders de demain. Un avenir qu’elle n’aurait jamais pu imaginer. « Je suis un exemple vivant de ce qu'il peut arriver si on s'ouvre l'esprit. Il y a ce matin, où tu sors de ton lit et où tu te sens mieux. Ça semble cliché, mais il y a une lumière au bout du tunnel. »