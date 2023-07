Quel est le tout premier Barbie ?

Jouet mythique, mais parfois controversé, Barbie naît à New York le 9 mars 1959. Sa créatrice est Ruth Handler. “Elle est clairement un sujet de conversation depuis 64 ans”. C’est ce qu’expliquait Greta Gerwig, la réalisatrice du film Barbie, sorti au cinéma en juillet 2023, à propos de l’objet éponyme.

Pourquoi Barbie s'appelle Barbie ?

Créée en 1959, la poupée Barbie doit son prénom au surnom de la fille de sa créatrice, Ruth Handler.





Comment s'appelle le mec de Barbie ?

À 2 ans, sous la pression des fans de la poupée Barbie, un petit ami fait son apparition. Son nom ? Ken, comme le fils de sa créatrice.





”Je n’aurais jamais pensé que cette poupée allait devenir aussi importante. Je croyais que Barbie aurait du succès, qu’elle aurait beaucoup de succès. Mais c’est l’ampleur du succès et sa longévité qui sont incroyables” commentait la créatrice du jouet en 1999.

Au fil des années, elle exerce plus de 150 métiers. Y compris astronaute à seulement 6 ans, en 1965. Lorsqu’elle a 21 ans, ses jeunes fans la découvrent avec une peau noire et une coupe afro. À 28 ans, elle apparaît pour la première fois à la télévision dans le court-métrage d’animation ‘Barbie et les Rockers’. À 34 ans, les phrases qu’elle prononce sont jugées sexistes et font polémique. Un Front de Libération s’organise autour d’elle. À 40 ans, elle est présente dans les chambres de 99% des Américaines de 3 à 10 ans.





Au début des années 2000, son physique évolue. Elle a moins de poitrine, une taille moins marquée et son visage se fait plus juvénile. À 47 ans, ses mensurations sont dénoncées par des chercheurs britanniques. Selon eux, son extrême minceur pourrait ”endommager l'image corporelle des petites filles”. À 57 ans, elle se démultiplie. Grande, petite, ronde, brune, blonde, noire, asiatique. Ses créateurs la présentent comme un symbole de la diversité.

À 58 ans, elle porte un voile pour la première fois et fait à nouveau polémique. La poupée est inspirée par l’escrimeuse américaine Médaillée olympique Ibtihaj Muhammad. “C’est révolutionnaire et je suis heureuse que les jeunes puissent avoir une poupée qui porte un hijab. C’est un moment génial pour nous tous” avait indiqué la sportive. Dans les années qui suivent, elle apparaît tour à tour en fauteuil roulant, atteinte de vitiligo ou encore de Trisomie 21. En 2020, 76 millions de Barbie sont vendues dans le monde. Elle a 64 ans lorsque la réalisatrice Greta Gerwig lui consacre un film. Margot Robbie incarne Barbie et Ryan Gosling incarne Ken.