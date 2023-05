“Le futur m’angoisse un maximum”





Blanche Gardin a 17 ans lorsqu’elle quitte le domicile familial avec une amie. En 2017, elle raconte à Libération que leur but était “d’aller se suicider au Danemark”. Elles passeront finalement plusieurs mois à voyager à travers l’Europe. À 24 ans, elle décroche un DEA de sociologie. “J’ai grandi dans une famille d’intellos donc il y avait déjà un patrimoine culturel. Après, pendant mes études en socio, je me suis, j’ai commencé à aimer écrire. Je trouve que c’est une invention formidable, le langage” explique en 2017 l’actrice et humoriste.

Elle devient ensuite éducatrice en banlieue et commence à tourner des sketchs. À 29 ans,

elle est repérée par Jamel Debbouze et intègre la première saison du “Jamel Comedy Club” en 2006. À 35 ans, elle rejoint le casting de la série “WorkinGirls”, diffusée sur Canal plus. À 37 ans, elle joue son premier one-woman show : “Il faut que je vous parle”, écrit durant un séjour en hôpital psychiatrique. “Le futur, ça ne me fait pas rire du tout. Le futur m’angoisse un maximum parce que je sens bien qu’on est vraiment en train de prendre le mauvais chemin, vraiment” a déclaré en 2015 Blanche Gardin. À 40 ans, elle cosigne le scénario de “Problemos”, une comédie réalisée par Eric Judor.

Qui vit avec Blanche Gardin ?

En janvier 2018, Blanche Gardin apporte son soutien à l’humoriste américain Louis C.K., accusé par des comédiennes de s’être exhibé et masturbé devant elles. Quelques mois plus tard, ils sont photographiés ensemble dans les rues de New York et le comédien américain officialise leur relation.





Quel est le meilleur spectacle de Blanche Gardin ?

À 41 ans, Blanche Gardin est la première femme à remporter le Molière de l’humour pour son spectacle “Je parle toute seule”. “Je pense que les sujets les plus dramatiques sont les sujets les plus drôles à traiter, de toute façon”. L’année suivante, elle remporte à nouveau le trophée pour “Bonne nuit Blanche”. Le 31 mars 2019, elle organise une représentation spéciale de son spectacle au Zénith de Paris dont tous les bénéfices sont reversés à la Fondation Abbé Pierre et aux Enfants du Canal. “





Le jour de son 42e anniversaire, elle refuse d’être nommée à l’ordre des Arts et des Lettres. Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, elle critique la politique gouvernementale en matière de logement. À 43 ans, elle incarne une mère de famille victime d’un chantage à la sextape dans “Effacer l’historique” de Gustave Kervern et Benoît Delépine. En mars 2020, en plein confinement, Blanche Gardin lance sur Brut un appel aux dons au profit de la Fondation Abbé Pierre. À 44 ans, elle réalise et incarne le rôle principal de la série “La Meilleure Version de moi-même”, diffusée sur Canal plus.





Qui Rit sort avec Blanche Gardin ?

À 46 ans, l’humoriste publie une tribune dans laquelle elle s’adresse à Jeff Bezos, le patron d’Amazon et y explique son refus de participer à la 4e saison de ”LOL : Qui rit, sort”. “Je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d’être payée 200 000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros, c’est-à-dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne” a écrit sur Facebook l’humoriste le 20 avril 2023.

Un mois plus tard, Blanche Gardin est de retour au Festival de Cannes 2023 pour présenter “Le Livre des Solutions”, réalisé par Michel Gondry avec Pierre Niney au casting.