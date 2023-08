Cillian Murphy, sa vie





“Je fais toujours beaucoup de recherches sur les personnages que j'interprète. Mais ensuite, j'ai tendance à laisser ça de côté et à me fier à mon instinct.” Cillian Murphy naît le 25 mai 1976 à Douglas, en Irlande. Son père travaille pour le ministère irlandais de l'Éducation. Sa mère est professeure de français.

À 10 ans, il écrit ses premières chansons. Il explique, en 2013, qu’il observe un lien évident entre la musique et le cinéma. Adolescent, il joue dans un groupe, Sons of Mister Green Genes. En 1996, il commence des études en droit, qu'il ne termine pas. La même année, il fait ses débuts professionnels au théâtre, dans la pièce Disco Pigs. Il explique : “Je n'ai jamais eu de plan ou de stratégie, c'est juste que je pense... ce qui m'attire et ce que je sens qui va me faire me sentir mieux en tant qu'acteur.”

En 2001, sa carrière décolle lorsque Disco Pigs est adaptée au cinéma. L'année suivante, il obtient le rôle principal dans le film d'horreur 28 jours plus tard. En 2004, il épouse Yvonne McGuinness, sa compagne depuis 1996, avec qui il a deux fils. À 29 ans, il tient les premiers rôles du thriller Red Eye, aux côtés de Rachel McAdams, et de la comédie dramatique Breakfast on Pluto, pour laquelle il sera nommé aux GoldenGlobes dans la catégorie Meilleur acteur.

Il décroche également le rôle du Dr Crane, l'Épouvantail, dans Batman Begins, premier volet de la trilogie réalisée par Christopher Nolan. “Batman est si populaire, les gens aiment vraiment ce personnage et cette trilogie, et je pense que nous avons une grande responsabilité vis-à-vis des fans, qui font le film”, confie-t-il. Il joue plusieurs fois sous la direction de Christopher Nolan, dans Inception en 2010, puis Dunkerque en 2017. “Cet homme (Christopher Nolan) est un génie. Il peut faire n'importe quoi. Et vous savez toujours, en travaillant avec lui, qu'il va vous placer au bon endroit et que vous allez ressentir ce que ressentent les personnages.”

À 30 ans, il tient le rôle principal dans Le Vent se lève de Ken Loach. Le film remporte la Palme d'or au Festival de Cannes. “C'est une période sombre de l'histoire irlandaise, en particulier la guerre civile. Pour moi, c'est certain, ce film sera controversé, mais c'est ce que Ken fait le mieux : il incite les gens à s'asseoir, à réfléchir, à parler et à débattre de ces questions, et c'est vraiment une très bonne chose.”, indique l’acteur.

De 2013 à 2022, il incarne Thomas Shelby, dans la série Peaky Blinders. “Il est l'un de ces personnages dont l'intelligence est en fait un fardeau. Ce n'est pas un don, c'est un fardeau, parce qu'il est tellement en avance sur les autres. C'est un stratège, un soldat décoré. Il n'a pas peur de la mort. Je pense que ce costume est une partie importante de la tradition des gangsters, cette élégance vestimentaire, et bien sûr ces chapeaux sont multifonctionnels, ils protègent des éléments et vous permettent aussi de mutiler des gens.” En 2023, Christopher Nolan lui confie le rôle-titre du biopic Oppenheimer. “J'étais ravi, parce que pendant 20 ans, c'est l'un des plus grands réalisateurs au monde et n'importe quel acteur au monde voudrait jouer un rôle principal pour Christopher Nolan”, ajoute-t-il.

