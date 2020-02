Une vie : Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki, magicien de l’animation

Le créateur du studio Ghibli débarque sur Netflix. Brut revient sur son parcours et son engagement politique.

Il est le créateur du plus grand studio d’animation japonais. Antimilitariste, féministe et fervent défenseur de l’environnement, il est également lauréat de deux Oscars : c’est Hayao Miyazaki.

Il apprend à dessiner en autodidacte

Hayao Miyazaki naît au Japon en 1941, au sein d’une famille bourgeoise. Pendant la guerre, son père, directeur d’une entreprise d’aéronautique, participe à la fabrication des avions de chasse japonais. Quand il a 4 ans, la ville d’Utsunomiya, où il habite, est ravagée par les bombardements. Les paysages de ruines et de destruction sont d’ailleurs très présents dans son œuvre.

Enfant, en raison d’une santé fragile, il passe ses journées à lire et apprend à dessiner en autodidacte. Après l’université, il entre chez Toei Animation, où il s’investit dans le syndicat qui œuvre pour la justice sociale. En 1984, dans Nausicaä de la vallée du vent, il met en scène un univers post-apocalyptique dans lequel Nausicaä lutte pour rétablir un équilibre entre l’Homme et la nature. Après le succès du film, il décide de fonder son propre studio d’animation : le studio Ghibli.

En 1996, le studio Ghibli signe un accord avec Disney

« Miyazaki ne se considère pas comme un réalisateur de films d’animation, mais comme réalisateur de films qui utilise l'animation pour raconter ses histoires », considère aujourd’hui Christopher Macdonald, le PDG de Anime News Network. En 1996, le studio Ghibli signe un accord avec Disney pour la distribution de ses films dans le monde. En 1997, il met en scène deux héroïnes qui s’affrontent dans Princesse Mononoké, et le succès du film lui permet d’accéder à la célébrité internationale.

À 61 ans, il remporte l’Oscar du Meilleur film d’animation pour Le Voyage de Chihiro. « Je n’avais pas l’intention de faire un film très japonais. Je l’ai fait parce que je voulais le montrer aux enfants autour de moi. Des Américains ont dit qu’ils n’arrivaient pas à comprendre certains personnages du film comme Kaonashi, Sans-Visage, ou Yubababa, mais ce sont des gens qui ont des idées préconçues sur le divertissement. Ce genre de choses arrivent aussi au Japon. »

« Les héroïnes Ghibli ont toute une puissance »

Le film, qui met en scène une fillette forcée à travailler dans un monde de monstres, génère plus de 300 millions de dollars de recettes à l’international. « Les héroïnes Ghibli ont toute une puissance que peu de réalisateurs masculins accordent à leurs personnages. Elles se battent contre des démons, des forces du mal, des femmes - la misogynie n'a pas de sexe - des monstres et des hommes, et contre la pression sociale qui pèse sur elles », analyse iD-Vice en 2016. En 2006, Hayao Miyazaki entre dans la liste des personnalités asiatiques les plus influentes des 60 dernières années du magazine Time. « J’ai toujours cherché à faire du mieux que je pouvais. Une fois qu’ils sont terminés, je ne regarde plus jamais mes films. Je connais les points faibles de chaque film, ce n’est pas comme s’ils allaient soudainement se corriger tous seuls. Je continue simplement à travailler sans regarder en arrière », confie le réalisateur en 2013.

Un Oscar d’honneur

La même année, dans Le Vent se lève, il raconte l’histoire de Jiro Horikoshi, inventeur du chasseur japonais Mitsubishi A6M, pour expliquer le rôle tragique que la guerre a joué dans la vie de la population. La même année, il annonce pour la 7e fois son départ du studio à l’âge de 72 ans. À 74 ans, il remporte un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. En 2016, Hayao Miyazaki annonce officiellement son retour avec un film intitulé Comment vivez-vous ?. En octobre 2019, le producteur du film annonce que seules 17 minutes ont été achevées. Le film ne sortira donc pas avant 2022.