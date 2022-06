Une vie : Jennifer Lopez

De son enfance dans le Bronx jusqu’aux Oscars, retour sur sa carrière

“Je ne fais pas ça pour les prix. Je fais ça pour être connectée au public, pour leur faire ressentir des choses”. Jennifer Lopez est née le 24 juillet 1969 dans le Bronx à New York de parents portoricains. Très jeune, elle suit des cours de chant et de danse. A 21 ans, elle rejoint le Fly Girls, la troupe de danse de l’émission In Living Color diffusée sur la chaîne Fox. Elle dansera aussi pour Janet Jackson. A 28 ans, elle décroche son premier rôle principal dans Selena, un biopic sur la “Reine de la musique Tejano”. En 1997, elle est l’une des deux seules actrices latino-américaines sur le tapis rouge des Oscars. En 1999, elle sort son premier single If You Had My Love. Son album On the 6 devient disque de platine en 2 semaines. Elle a défendu les Hispaniques contre Trump : retour sur la carrière d’Eva Longoria

En 2006, elle produit le film Bordertown sur les centaines de femmes assassinées à Ciudad Juarez, au Mexique, et y incarne le rôle principal. Amnesty International lui remet un prix pour son travail de sensibilisation sur le fléau des féminicides dans le pays. En 2009, avec sa sœur, elle crée une organisation à but non lucratif pour faciliter l’accès aux soins pour les femmes et enfants défavorisés. Elle se bat également dans la lutte contre le SIDA. En 2017, après les ouragans Irma et Maria, elle fait le don d’un million de dollars aux opérations de secours à Porto Rico. En juillet 2021, après des mois de rumeurs, elle confirme sur Instagram être de nouveau en couple avec Ben Affleck, 20 ans après sa première demande en mariage. En juin 2022, le documentaire Halftime sort sur Netflix. Il revient sur sa vie et sa carrière. (Re)découvrez le parcours et la vie de la chanteuse Shakira