Une vie: Jessica Chastain et ses engagements

« Le cinéma m’a ouverte sur le monde »

Jessica Chastain naît en Californie en 1977. Elle est élevée par sa mère, Jerri, cheffe spécialisée dans la cuisine vegan et son beau-père, Michael, pompier. À 22 ans, elle décroche une bourse pour étudier l’art dramatique à la prestigieuse école Juilliard. À 34 ans, elle crève l’écran avec une demi-douzaine de films qui sortent en un an, dont "Tree of Life", qui décroche la Palme d’Or au Festival de Cannes. Elle entre dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du magazine "Time" et reçoit À 35 an le Golden Globe de la Meilleure actrice pour son rôle dans le film "Zero Dark Thirty". Dès 2015, elle s’engage pour l’égalité salariale entre actrices et acteurs.

Une vie: le parcours et les engagements de l’actrice Storm Reid

En janvier 2016, elle reçoit son étoile sur Hollywood Boulevard, et n’hésite pas à partager ses opinions sur les candidats à l’élection présidentielle. En 2017, elle incarne une lobbyiste dans "Miss Sloane". La même année, elle est membre du jury du 70èmeFestival de Cannes et s’insurge contre la façon dont les femmes sont représentées dans les films de la sélection. À 40 ans, elle s’engage dans la campagne Time’s Up contre le harcèlement sexuel et pour l’égalité salariale. En avril 2018, elle devient mère d’une fille, Giulietta, née d’une mère porteuse. Aujourd’hui, Jessica Chastain poursuit une carrière marquée par des rôles de femmes fortes et indépendantes. Marion Cotillard, actrice engagée pour l’environnement