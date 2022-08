Une vie: le parcours et les engagements de l’actrice Storm Reid

“Je suis super enthousiasmée par la génération Z parce que nous sommes le visage du futur”

Storm Reid naît à Atlanta en 2003 et à seulement 3 ans, elle annonce à sa mère : “Je veux passer à la télé, je veux être une superstar.” À 9 ans, elle s’installe à Los Angeles avec sa mère et sa sœur. Un an plus tard, elle décroche son premier rôle au cinéma dans le drame primé aux Oscars Twelve Years a Slave. “Je ne savais pas ce qu’il se passait dans le monde, je ne savais pas que le racisme existait, je pensais que nous étions juste tous ensemble, alors j’ai été très reconnaissante d’être dans Twelve Years a Slave.” Une vie : Reese Witherspoon

En 2018, elle tourne sous la direction d’Ava DuVernay dans Un raccourci dans le temps. À 16 ans, elle retrouve la réalisatrice Ava DuVernay pour la mini-série Dans leur regard. Elle y incarne la petite amie d’un des 4 garçons noirs accusés à tort du viol d’une femme à Central Park en 1989. En juin 2019, elle prend position contre une loi passée en Géorgie, son État natal, qui interdit l’avortement dès que les battements du cœur du fœtus peuvent être détectés. La même année, elle intègre le casting de la nouvelle série HBO Euphoria, dans laquelle elle incarne Gia, la sœur de Rue, jouée par Zendaya. En 2020, elle partage l’affiche de Invisible Man avec Elisabeth Moss. À 17 ans, elle fonde avec sa mère la société de production A Seed & Wings dont le but est de promouvoir des œuvres plus inclusives. Storm Reid incarnera prochainement Riley Abel dans The Last Of Us, la série adaptée du jeu vidéo. Une vie : Zendaya