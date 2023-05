River Phoenix avait joué Indiana Jones

C’était le frère et le modèle de l’acteur américain Joaquin Phoenix. Il a incarné Indiana Jones au début du 3e film de la saga, quand celui-ci est adolescent, il est mort à 23 ans, voici l’histoire de River Phoenix.





River Phoenix était un acteur américain qui a connu une carrière brillante et fulgurante dans les années 80 et au début des années 90. Son talent exceptionnel et son charisme indéniable lui ont valu de nombreux éloges et récompenses, bien qu'il n'ait jamais remporté d'Oscar de son vivant. River Phoenix, de son vrai nom River Bottom, naît en 1970 à Madras, dans l’Oregon. Alors qu’il a 2 ans, sa famille rejoint la secte des Enfants de Dieu et s’installe au Venezuela. Il grandit avec ses trois sœurs et son frère, tous plus jeunes que lui : Rain, Liberty, Summer et Joaquin.

Lorsqu’il a 7 ans, la famille quitte la secte, rentre aux États-Unis et décide de prendre le nom de Phoenix. La même année, avec ses sœurs et son frère, ils décident de devenir vegan. Peu de temps après leur retour aux États-Unis, il est repéré avec Joaquin, Summer et Rain par une agente d’artiste alors qu’ils chantent dans une rue du quartier de Westwood, à Los Angeles.





“Avec mon frère, nous parlons beaucoup, avec mes sœurs aussi, avec tout le monde. Dès qu’un nouveau script arrive à la maison, ou un nouveau rôle, c’est toujours au programme de la famille pour la journée, nous en parlons toujours ensemble, nous l’étudions et c’est une grande aide” racontait Joaquin Phoenix en 1989. À 14 ans, il incarne un personnage dislexique, comme lui, dans une série pour la chaîne ABC. Pour la première fois, il partage l’écran avec son frère Joaquin.

“Quand j’avais 15 ou 16 ans, mon frère, River est rentré du travail avec une cassette VHS d’un film appelé Raging Bull et il m’a fait m’asseoir et le regarder. Le lendemain, il m’a réveillé et il me l’a fait regarder à nouveau. Et il a dit : “Tu vas recommencer à jouer.” C’est ce que tu vas faire. Il ne m’a pas posé la question, il me l’a dit. Et je lui dois ça parce que jouer m’a donné une vie tellement incroyable” se souvient Joaquin Phoenix.





Il est mort dans les bras de son frère Joaquin Phoenix

Sa première grande performance a été dans le film "Stand by Me" en 1986, où il a joué le rôle de Chris Chambers. Il a alors 16 ans. Sa prestation a été acclamée par la critique et a attiré l'attention sur son talent précoce. Il se fait aussi remarquer grâce à “The Mosquito Coast", aux côtés d’Harrison Ford. À 18 ans, il est nommé à l’Oscar du Meilleur Second rôle pour sa performance dans “À bout de course" (“Running on Empty”) de Sidney Lumet. “Quand on m’a demandé là-bas si j’étais intimidé par les personnes autour de moi. Eh bien pas du tout. Je ne pense pas sortir du lot ni mériter ce prix. Mais ça reste quand même génial d’être parmi eux” déclarait à l’époque le jeune acteur.

À 19 ans, il est le jeune Indiana dans “Indiana Jones et la dernière croisade”, de Steven Spielberg. Il s’engage également avec sa sœur Rain auprès de l’association Peta contre le port de la fourrure. À 21 ans, il crève l’écran dans “My Own Private Idaho”, de Gus Van Sant, interprétant le rôle d’un marginal qui se prostitue aux côtés de Keanu Reeves. Il a démontré une capacité exceptionnelle à se glisser dans la peau de ses personnages et à leur donner une profondeur émotionnelle unique. En plus de sa carrière cinématographique, River Phoenix était également passionné par la musique. Il était membre du groupe Aleka's Attic et a participé activement à l'écriture et à la composition de chansons. Sa musique reflétait sa sensibilité artistique et son engagement envers des causes sociales.





Derrière ses talents multiples, River Phoenix restait proche de ses parents, qui étaient également impliqués dans l'industrie du cinéma. Ils ont soutenu sa carrière et ont été présents à ses côtés lors de nombreux festivals et événements hollywoodiens. Sa présence sur le tapis rouge était toujours remarquée, et il était considéré comme l'un des jeunes acteurs les plus prometteurs de sa génération.





Dans la nuit du 30 au 31 octobre 1993, il décède d’une overdose dans les bras de son frère devant le Viper Room, une boîte de nuit à Hollywood à Los Angeles détenue par Johnny Depp. Sa mort prématurée a été une perte tragique pour l'industrie cinématographique et ses nombreux admirateurs à travers le monde. Il avait 23 ans.

