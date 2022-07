Une vie : Winona Ryder de Stranger Things

“C’est étrange, parce qu’en fait, j’ai l’impression que les personnages secondaires sont toujours les meilleurs”

Winona Ryder, de son vrai nom Winona Horowitz, naît en 1971 dans le Minnesota. À 12 ans, elle commence à prendre des cours de théâtre et décroche son premier rôle en 1986 dans Lucas, de David Seltzer. Lorsque le réalisateur lui demande sous quel nom elle veut apparaître, la jeune femme choisit le pseudonyme de "Ryder," en hommage au musicien de soul Mitch Ryder. En 1988, elle devient une star grâce à son rôle dans Beetlejuice, de Tim Burton. Deux ans plus tard, elle retrouve le réalisateur pour Edward aux mains d'argent, dans lequel elle joue aux côtés de Johnny Depp, son compagnon de l'époque. Durant les années 1990, elle enchaîne les rôles et devient l'une des actrices les plus en vue à Hollywood.

À 24 ans, elle est nommée à l'Oscar de la Meilleure actrice pour son interprétation de Jo March dans Les Quatre Filles du Docteur March. En 2001, elle est prise en flagrant délit de vol dans un grand magasin de luxe de Los Angeles. Elle se voit condamnée à 480 heures de travail d'intérêt général et 3 ans de mise à l'épreuve, une affaire qui met un coup d'arrêt à sa carrière. À 44 ans, elle intègre le casting de la première saison de Stranger Things. Elle y incarne Joyce Byers, la mère de Will, l'un des personnages principaux.