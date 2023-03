“Heureusement tout le monde va bien”





Un concert de Lomepal en Suisse a été interrompu à cause de “menaces terroristes” qui ont conduit à une arrestation. Le concert avait lieu à l'Arena de Genève samedi 25 février. La salle était complète avec environ 8500 personnes sur place. Les portes ont ouvert à partir de 18h et la première partie était assurée par Yassine Stein à 20h15. Celle-ci s'est passée normalement et s'est terminée vers 20h45. Selon le programme de l'Arena, Lomepal était censé arriver sur scène à 21h30. Mais le rappeur français n'arrivera jamais.

Les autorités françaises viennent en effet de repérer un message suspect sur un réseau social. Le ministère public genevois décrit le message comme “la menace d'un passage à l'acte terroriste”. Les spectateurs ne sont pas immédiatement prévenus et patientent dans la salle. Plusieurs fans croient d'abord à un simple retard de Lomepal, mais dehors des fourgons de police, des camions de pompiers et la brigade de déminage arrivent sur place.

C'est finalement entre 22h et 22h30 que l'annonce de l'évacuation tombe. Les lieux vont être évacués progressivement et une fouille a lieu jusqu'à 00h45. Celle-ci n'aboutira à aucune découverte. Un homme a pourtant bien été arrêté suite aux menaces. Selon la RTS, il est âgé de 40 ans et “aurait des liens avec des réseaux djihadistes”. Arrêté samedi soir, il a été entendu dimanche par les autorités suisses.

Selon La Tribune de Genève, la police aurait également arrêté des personnes à l'Arena mais aucun commentaire n'a encore été fait à ce sujet. Dans une story partagée sur Instagram. Lomepal a déclaré que “heureusement tout le monde va bien”. Il indique également qu'un nouveau concert devrait avoir lieu à l'arrêt à Genève “en avril a priori”.

