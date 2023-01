Voici les concerts les plus attendus en France en 2023

Gazo, Mylène Farmer, The Weeknd…

Au printemps, la chanteuse flutiste américaine, qui a notamment composé About Damn Time, Lizzo, se produira le 5 mars à l'Accor Arena à Paris. Dans la même salle, aura lieu le concert de l'auteur et interprète britannique, qui a notamment chanté I'm not the only one, Sam Smith, le 13 mai et des Arctic Monkeys les 9 et 10 mai. L'artiste pop rock Avril Lavigne sera le 12 avril au Zénith de Paris et les 17 et 19 mai le groupe de heavy métal originaire de Californie, Metallica, sera au Stade de France à Saint-Denis. Dans la même salle de la banlieue parisienne, Harry Styles donnera un concert le 1er et 2 juin.

L'été sera également l'occasion de profiter de nombreux concerts intéressants en France. A commencer par Elton John les 21, 27 et 28 juin prochains à l'Accor Arena à Paris. Les 15 et 29 juin puis les 8 et 15 juillet, Muse sera à Lyon, Bordeaux, Saint-Denis et Marseille. Le 29 juin, Maroon 5 se produira à La Défense Arena à Nanterre. Et entre le 3 juin et le 29 juillet, l'auteure, compositrice et interprète, qui a notamment chanté A tout jamais, Mylène Farmer sera à Lille, Nantes, Lyon, Saint-Denis, Marseille, Bordeaux et Nice.

Entre le 22 juillet et le 1er août, The Weeknd se produira à Nice, Saint-Denis et Bordeaux. Toujours le 22 juillet, le rappeur SCH donnera un concert dans la ville dont il est originaire, au stade Orange Vélodrome de Marseille. Les 22 et 23 août, Imagine Dragons sera à La Défense Arena à Nanterre. Plus tard, le 16 novembre, le concert de Gazo se tiendra à l'Accor Arena à Paris.