3 alternatives aux protections hygiéniques jetables...

Les protections périodiques jetables sont non-recyclables, principalement faites de plastique et pleines de substances chimiques. Il existe des solutions plus respectueuses de l’environnement.

La serviette réutilisable

La serviette réutilisable, c’est zéro déchet ! Le plastique contenu dans les tampons et serviettes jetables met très longtemps à se dégrader. D’ailleurs, les protections périodiques jetables sont le 5e déchet plastique à usage unique le plus répandu sur les plages.

Les serviettes réutilisables, elles, sont généralement faites en fibres naturelles, comme le chanvre ou le coton. Elles ont une durée de vie d’au moins cinq ans. De plus, il existe un grand nombre de modèles, de tailles et d’imprimés. Il est même possible de fabriquer sa serviette réutilisable soi-même.

La coupe menstruelle

Aussi appelée la « cup », la coupe menstruelle est un réceptacle réutilisable qui se place à l’intérieur du vagin. Sa durée de vie peut aller jusqu’à 10 ans. Elle est composée de caoutchouc ou de silicone.

De nombreux fabricants garantissent l’absence de produits toxiques dans leurs produits, à l’inverse de nombreuses protections jetables. Lorsqu’elles sont jetées dans les toilettes, les protections jetables polluent durablement les sols et les cours d’eau.

Comme pour les tampons, il est recommandé de ne pas porter une coupe menstruelle plus de quatre à huit heures, selon les modèles. Cela réduit les risques d’exposition au syndrome du choc toxique, une maladie infectieuse rare mais potentiellement mortelle.

La culotte menstruelle

Elle est très ressemblante à la culotte ordinaire, à quelques différences près. La culotte de règles, ou culotte menstruelle, absorbe les fluides grâce à une protection située à l’entrejambe.

Selon les marques, il en existe fabriquées à partir de matières d’origine naturelle comme le chanvre, le coton ou le bambou. Les culottes menstruelles peuvent se garder en moyenne 12 heures et leur durée de vie varie de cinq à sept ans.