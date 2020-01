3 choses que vous ne saviez pas sur les préservatifs

Stop aux clichés sur la capote !

Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les tailles ou la lubrification. Un expert fait le point.

Il est indispensable lors de tout rapport avec un nouveau partenaire ou avec une personne à risque, mais beaucoup d’idées reçues circulent à son sujet. Marc Pointel, gérant de la boutique parisienne spécialisée « Le Roi de la capote », rappelle quelques informations indispensables sur le préservatif.

Mettre du lubrifiant doit être systématique

Le lubrifiant du préservatif ne sert pas à lubrifier le rapport sexuel, mais à mieux dérouler le préservatif. Ça, personne ne le sait. Tout le monde est persuadé que, puisque le préservatif est lubrifié, cela va lubrifier le rapport sexuel, qu’il soit vaginal ou anal. C’est faux. C’est le meilleur moyen de casser le préservatif, d’où des conséquences dramatiques ! Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que la lubrification vaginale n’est ni constante, ni automatique, ni systématique. Ce n’est pas parce qu’une femme a une lubrification au début du rapport qu’elle va en avoir pendant tout le rapport.

Il existe des dizaines de tailles

Sur les tailles de préservatifs, il faut arrêter de se raconter des histoires. Petite anecdote : le fameux « King Size », qui existe depuis de nombreuses années, ça n’a jamais été un préservatif de grande taille. C’est du 54 mm de large. Or, la marque qui a inventé ce modèle l’a fait uniquement pour rassurer l’homme ou la femme qui l’achète lors du passage en caisse. Mais ça n’a jamais été - et ne sera jamais - une grande taille.

Aujourd'hui, il n’y a pas que deux tailles, la classique et la grande taille que vous trouvez dans les pharmacies et les grandes surfaces. Il existe au total 56 tailles différentes. Imaginez l’ensemble des femmes de la planète avec uniquement deux tailles de soutien gorge, ça poserait un véritable problème ! Si le préservatif, par exemple, est trop long, la partie que l’on ne déroule pas va créer un garrot à la base de la verge, d’où un inconfort qui peut entraîner une perte d’érection. S'il est trop large, là, on se met en danger, parce qu’on risque de le perdre à cause du manque d’adhésion au niveau de la hampe de la verge.

S'entraîner, c’est la clé

Ça a l’air simple comme ça, mais utiliser un préservatif peut être très déroutant, surtout quand on n’a pas l’habitude d’en utiliser, ou quand on se remet à en utiliser après une relation longue. En fait, il faut simplement s’entraîner. Chez vous, provoquez une érection par le moyen que vous préférez, et enfilez le préservatif. Vous le mettrez d’abord avec deux mains, puis vous essaierez de le mettre avec une seule main, vous allez le tirer, vous allez même essayer de le casser pour tester sa résistance… Le simple fait de s’entraîner avec un préservatif vous permettra de dompter la bête et d’en faire votre nouveau meilleur ami.