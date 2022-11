5 conseils pour lutter contre la déprime hivernale

Marcher chaque matin pendant 15 minutes

“Quand on parle de dépression ou de déprime saisonnière, on parle, en réalité, du trouble affectif saisonnier” explique Delphine Py, psychologue, qui ajoute: “On connaît trop peu ce trouble et quand on le vit, c’est vraiment hyper culpabilisant. On se sent bête de déprimer pour ça alors que, finalement, c’est bien plus fréquent qu’on ne le croit”. Pour lutter contre la déprime de l’hiver, la spécialiste conseille de s’exposer au maximum à la lumière du jour et de pratiquer la luminothérapie. 4 conseils pour retrouver le moral

“Lorsqu'on est moins exposé à la lumière du jour, ça va jouer sur notre horloge biologique, notamment avec la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui est secrétée le soir et qui permet l'endormissement. Le matin, normalement, la lumière du jour arrive par les yeux et va stopper la production de la mélatonine et donc, ça va nous permettre de nous réveiller. Là, comme on est moins exposé à la lumière du jour, eh bien, il va rester de la mélatonine et on va se sentir endormi, fatigué”. La psychologue recommande de pratiquer la luminothérapie chaque matin, au petit déjeuner, pendant 15 à 30 minutes. Comment les Inuits vivent avec le froid

Faire du sport tôt le matin en extérieur, y compris “juste de la marche rapide, pendant 15 minutes par exemple”, permettrait également d’éviter la déprime liée à l’hiver. Enfin, Delphine Py conseille de “voir du monde” et tout simplement, “d’accepter l’hiver”. “On sait que les relations sociales, c'est hyper-protecteur pour la santé mentale et notamment pour l'humeur. Il faut vraiment des fois, se forcer un petit peu à sortir, même si on n’en a pas trop envie”. Et “plutôt que de se focaliser sur tout ce que l’on ne peut plus faire en hiver, je trouve que c’est intéressant d’essayer de porter attention à tous ces petits plaisirs qu’on ne peut faire qu’à ce moment-là” par exemple boire un chocolat chaud, aller faire du ski, faire un feu de bois… Tuto : 3 actions pour aider les animaux l'hiver