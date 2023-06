Romane Di Stefano est psychologue clinicienne. Elle donne toutes les clés pour aider une personne de son entourage qui est en état de dépression.

Ne pas invalider le ressenti de la personne

“Le premier point, c’est de ne pas invalider le ressenti de la personne, dans le sens où on peut se dire “oui, mais ce n’est pas justifié”, “il n’y a pas grand-chose qui va mal dans sa vie”, donc il ne faut pas dire à la personne : “Mais la vie est belle, tout va bien, fais ça, tu vas voir, ça va te faire du bien.” C’est vraiment… Le ressenti est propre à chacun, et si la personne va mal, il faut juste lui dire : “Je ne peux pas forcément comprendre parce que je ne traverse pas ça, mais je l’entends” explique Romane Di Stefano.

Ne pas décider à la place de l’autre

“Le second point, ça va être de ne pas décider à la place de l’autre, c’est-à-dire “mais sors, ça va te faire du bien”, “fais du sport”, enfin, c’est vraiment ne pas donner des conseils de ce que nous, on voudrait faire et forcer la personne à le faire, parce que très souvent, quand on voit quelqu’un qui ne va pas bien, on le force à faire des choses pour un peu le sortir de sa caverne, puisque les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes, et c’est pas du tout une bonne idée, puisque les gens n’ont peut-être pas l’énergie de le faire, ça va leur coûter de l’énergie parce qu’ils vont se forcer, parce qu’ils culpabilisent ou qu’ils veulent faire plaisir. Derrière, ils vont chuter un peu plus bas parce que le peu d’énergie qu’ils vont avoir, ils vont le dépenser pour sortir ou faire ce que veut l’autre” ajoute la psychologue clinicienne.

Forcer son ami.e n’est pas la bonne chose à faire. Il est plus judicieux de lui proposer de se voir, et de s’assurer qu’elle préfère bien rester seule. Dans ce cas-là, il faut respecter le choix de la personne dépressive.

Demander de quoi son ami à besoin

“Très clairement, c’est lui dire : “De quoi t’as besoin ?”, “Est-ce que tu veux que je te fasse tes courses ?”, “Est-ce que tu veux qu’on se regarde un film ?”, “Est-ce que tu veux que je vienne chez toi ?”, “Est-ce que tu veux sortir ?”, “Est-ce que tu veux être seul ?”. Parce que le plus compliqué, c’est aussi d’accepter que la personne, parfois, elle a besoin d’être seule et que ce n’est pas mauvais. Ce n’est pas inquiétant de se replier sur soi-même un jour ou deux parce que même quand on n’est pas en épisode dépressif, on a envie de parler à personne, on a un peu la flemme”.

Il est aussi important d’accepter qu’il n’est pas possible d’aider les gens tous les jours. Si on a de notre côté des problématiques personnelles et qu’on a notre propre fatigue mentale, il est davantage conseillé de ne pas aider la personne si on ne se sent pas de l’aider.

Être à l’écoute de la personne dépressive

“Être à l’écoute, ça reste important parce qu’on ne comprend pas forcément la personne. Elle va dire que tout va mal, que la vie est nulle, que cette personne est nulle, qu’elle a envie de tout quitter et il vaut mieux être à l’écoute. Et ça va, du coup, avec le fait de ne pas l’invalider, la laisser “se plaindre”, même si je n’aime pas trop ce mot. Si la personne s’ouvre à nous, ça lui coûte, c’est qu’elle est prête et qu’elle a besoin d’évacuer” indique Romane Di Stefano, psychologue clinicienne.

Ne pas se confondre avec le rôle de psychologue

“Il ne faut pas se confondre avec un psychologue, parce que ce n’est pas du tout le même travail. En tant qu’ami, vous pouvez vous permettre de donner votre avis, de l’accompagner… Enfin, les amis sont là tous les jours. Le psychologue, c’est vraiment une thérapie, on va venir travailler sur peut-être comprendre comment fonctionne l’épisode dépressif, amener des solutions sur le long terme avec des outils thérapeutiques pour que la personne apprenne à mieux comprendre sa problématique et sa dépression” alerte la psychologue clinicienne.

Si la personne présente une légère dépression pendant 15 jours, “c’est un épisode dépressif et quand quand c’est au-delà, on va considérer que c’est une dépression. Mais j’ai envie de dire que, s’il y a des troubles du comportement alimentaire, si la personne commence à avoir des conduites addictives, à beaucoup boire, à beaucoup fumer, et puis, en fait si, tout simplement, on se sent démuni face à tout ça, on a simplement le droit de déplacer le problème vers un psychologue qui, lui, le comprendra peut-être plus” prévient la spécialiste.

“Il faut accepter que, parfois, on ne peut rien faire. Littéralement, il y a des gens qui ont besoin de cette bulle de mal-être pour remonter progressivement la pente. Alors, bien sûr, il faut être derrière ces gens-là, parce qu’on ne sait jamais ce qu’il peut se passer, mais parfois, il faut juste se dire “je ne peux rien faire et je l’accepte”, ce qui va, du coup, nous éviter d’être frustré et on ne le prend pas à sa charge, parce que parfois, on a tendance à sombrer avec les gens, vu que c’est trop dur” conclut Romane Di Stefano.





La dépression, qui peut être ponctuée par des épisodes dépressifs, est un trouble de santé mentale qui peut avoir un impact significatif sur la vie d'une personne. Caractérisée par des symptômes tels que la tristesse persistante, la perte d'intérêt pour les activités autrefois appréciées et des changements dans le sommeil et l'appétit, la dépression peut causer une détresse émotionnelle profonde et affecter la qualité de vie de ceux qui en souffrent.





Quels sont les signes d'une dépression ?

Les symptômes de la dépression varient d'une personne à l'autre, mais ils peuvent inclure une humeur dépressive persistante, une perte d'énergie, des troubles du sommeil, une perte d'appétit, une difficulté à se concentrer, des sentiments de culpabilité ou de dévalorisation, des pensées suicidaires et une diminution de l'intérêt ou du plaisir dans les activités quotidiennes. Ces symptômes peuvent être accompagnés d'anxiété et de troubles cognitifs. Dans certains cas les plus graves, la dépression peut mener au suicide de la personne.





Comment se soigner d'une dépression ?

Il est essentiel de comprendre que la dépression est une maladie réelle et qu'elle nécessite un traitement adéquat. Consulter un médecin ou un professionnel de la santé mentale est une étape cruciale pour obtenir un diagnostic précis et déterminer le meilleur plan de traitement. Les médecins peuvent évaluer les symptômes, discuter des antécédents médicaux et émotionnels du patient, et recommander des traitements adaptés à la situation individuelle.





Les traitements de la dépression peuvent inclure à la fois des approches médicamenteuses et des thérapies non pharmacologiques. Dans certains cas, la prise antidépresseurs et d'autres médicaments peut être prescrite pour aider à réguler l'humeur et réduire les symptômes dépressifs. Cependant, il est important de souligner que les médicaments seuls ne constituent pas une solution miracle et qu'ils doivent souvent être associés à d'autres formes de traitement. Il existe également un risque de dépendance pour certains médicaments.





La psychothérapie, telle que la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), peut être très bénéfique pour les personnes souffrant de dépression. Elle aide les patients à comprendre les schémas de pensée négatifs et à adopter des comportements plus positifs. Les psychologues et les psychiatres spécialisés dans le traitement de la dépression peuvent apporter un soutien professionnel et aider les patients à développer des stratégies pour faire face à leurs symptômes. Au travail, le burn out peut parfois entraîner une dépression chez certains patients. Il est recommander de consulter un psychologue ou psychiatre dès l'apparition des premiers symptômes pour réaliser un diagnostic.





En plus des traitements professionnels, il existe des mesures que les personnes dépressives peuvent prendre pour aider à améliorer leur état. Adopter des habitudes de vie saines, comme faire de l'exercice régulièrement, avoir une alimentation équilibrée, dormir suffisamment et éviter les substances nocives, peut contribuer à la gestion des symptômes dépressifs. Participer à des activités agréables et chercher le soutien d'amis et de proches peut également jouer un rôle important dans le rétablissement.