7 questions souvent posées à un sexologue

“Plus de deux tiers des hommes pensent que leur pénis pourrait être un peu plus, plus gros ou plus long. Il y a une croyance qui traîne beaucoup, qui serait que la taille du sexe influencerait énormément le plaisir du ou de la partenaire. Et puis, ça contribue aussi au côté virilité personnelle masculine” explique le sexologue Gilbert Bou Jaoudé. De nombreux Français s’interrogent également sur la fréquence “normale” des rapports sexuels. “On sait que statistiquement, si on fait les statistiques, c’est 2,3 rapports sexuels par semaine. On ne reconnaît pas la fréquence comme un moyen de savoir si tout va bien ou pas. C’est un mauvais repère. La fréquence, c’est plutôt est-ce que je me sens bien comme ça ou pas?” précise le spécialiste. 6 questions simples sur l'érection

“Est-ce que mon sperme est normal?”, c’est aussi une question qui revient très souvent. “Avec le porno, il y a de plus en plus d’hommes qui se soucient du volume de leur sperme. Combien ils ont éjaculé. Ils ont l’impression que dans les films pornos, la plupart d'entre eux éjaculent des quantités importantes. Il faut savoir que la quantité normale, c’est 2 à 4 millilitres. Donc ce ne sont pas des quantités énormes. Et au-delà, si quelqu’un a des éjaculations très importantes, cinq, dix, quinze millilitres ou plus, on va même rechercher s’il n’y a pas une anomalie, une injection ou quelque chose qui ne va pas” ajoute Gilbert Bou Jaoudé. “Mon partenaire se masturbe, est-ce normal?” ; “Comment donner du plaisir à l'autre?” ; “Combien de temps dure une érection?” ou “Est-ce que j’éjacule trop vite?”: découvrez les réponses du sexologue. 6 trucs à savoir sur le pénis