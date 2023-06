8 questions très simples sur l'orgasme

C’est quoi l’orgasme ?

“L'orgasme, c'est le pic orgasmique de plaisir, c'est-à-dire qu'avant, on s'excite, on prend beaucoup de plaisir, et puis, en gros, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le pic qui va engendrer plein de manifestations physiques et même psychologiques” explique Edwige, infirmière, sexothérapeute et créatrice du compte @wicul_.

Comment savoir si on a eu un orgasme ?

“La plupart du temps, les orgasmes, on les sent "passer”” explique Edwige. C’est une espèce de décharges d’hormones. Ils vont donner physiquement un pic très intense, et par la suite, ils peuvent généralement apaiser, voire provoquer une envie de dormir chez certaines personnes. Certaines personnes sont plus démonstratives que d’autres lorsqu’elles ont un orgasme. Elles peuvent pousser des cris, s’agiter. D’autres, à l’inverse, restent plutôt silencieuses. “Ce n'est pas facile de savoir déjà si son ou sa partenaire a eu un orgasme, et puis parfois, nous, ce n'est pas facile de l'identifier” précise l’infirmière et sexothérapeute.

Comment atteindre l’orgasme ?

L’orgasme n’est pas quelque chose d’automatique ni de programmable. Il est fortement lié à des facteurs extérieurs. “Il y a des moments où on va traverser des périodes de stress, d'angoisse, de fatigue intense, et tout ça, ça va venir complètement parasiter notre plaisir, notre capacité à se focus sur le moment présent”. Ce n’est pas non plus toujours facile d’avoir un orgasme à deux. “La première raison, qui est très, très fréquente, c'est qu'on a appris à se masturber en solo, d'ailleurs on a commencé notre sexualité comme ça et on se masturbe toujours de la même façon. Et la façon dont on se masturbe, elle n'est pas vraiment applicable à quand on est à deux, du coup ça provoque des blocages.”

Comment savoir si elle ou il simule son orgasme ?

La sexothérapeute rassure : “Il y a énormément de personnes qui simulent, majoritairement des femmes, mais il y a aussi des hommes, ne nous leurrons pas”. La première raison, c’est “qu'on veut flatter son ou sa partenaire, dans cette pression de la performance”. “Il y a ensuite les personnes qui vont simuler parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'orgasme, notamment à deux, mais peut-être aussi pas en solo, et qu'il y a cette sensation d'être anormal si on n'orgasme pas, donc on va préférer simuler cet orgasme”. Dernière raison, “la pire” pour la sexothérapeute, “c'est qu'on va simuler un orgasme pour mettre fin au rapport, parce qu'on en a marre, on aurait envie que ça s'arrête et qu'on ne sait pas communiquer le fait qu'on a envie que ça s'arrête la réaction de l'autre”.

Qu’est ce que le crymaxing ou quand un orgasme vous fait littéralement pleurer de plaisir ?

Après un orgasme, “un moment très intense”, un florilège de réactions sont possibles. Certaines personnes vont pleurer après avoir eu un organisme, “parce qu'après ce pic très intense, il y a une retombée, parfois un peu violente, des hormones” commente Edwige du compte Instagram @Wicul. D’autres personnes vont avoir envie de rigoler énormément après l’orgasme. Il y a des personnes qui vont avoir des maux de tête après avoir joui. “Il y a d'autres réactions encore plus inattendues, comme des personnes qui vont se mettre à éternuer ou d'autres à péter, voilà, c'est les risques de la sexualité, et c'est pas grave du tout” rassure la sexothérapeute.

Clitoridien, vaginal, quels sont les différents types d’orgasmes ?

“Il y a différents types d'orgasmes en fonction des zones érogènes, que ce soit les orgasmes par exemple mammaires, que ce soit, pour les personnes qui ont un clitoris, les différents types d'orgasmes, donc clitoridiens, ou les orgasmes qu'on peut obtenir avec ce qu'on appelle les deep spots”.





Qu’est-ce que les “deep spots” ou “point A” ?

Vous connaissiez déjà le point G, une zone érogène qui est censée être la clé du plaisir féminin. Une autre zone permettrait d’atteindre un orgasme quasiment infini : le point A. Située profondément dans le vagin, la stimulation de cette zone engendrerait des orgasmes intenses, voire multiples. Localisée au fond du vagin, près du col de l’utérus, ce point A sera accessible avec les doigts ou un sextoy. Parmi les positions qui permettent à votre partenaire d’accéder à ce point A : la levrette, l’amazone ou encore l’andromaque.

Qu’est-ce que le point P ? Tout savoir sur l’orgasme prostatique

“Pour les personnes qui ont un pénis, il y a l'orgasme pénien qu'on connaît, dont on parle beaucoup, mais celui dont on parle un peu moins et qui pour le coup est vraiment différent, c'est l'orgasme dit “prostatique". C'est un orgasme qui est quand même décrit comme plutôt interne” affirme Edwige, infirmière, sexothérapeute et créatrice du compte @wicul..





Quelle différence entre orgasme et éjaculation ?

“Qui dit orgasme ne dit pas forcément éjaculation, notamment avec ce fameux orgasme prostatique interne ou dit "orgasme à sec", donc là, il n'y a pas question d'éjaculation. Il y a aussi des personnes qui ont des éjaculations dites "rétrogrades”, donc c'est-à-dire le sperme ne va pas sortir par l'urètre mais le sperme va revenir dans la vessie, donc c'est un dysfonctionnement, mais en tout cas, visuellement, il n'y a pas d'éjaculation. Et puis aussi parfois, il y a des éjaculations sans orgasme” conclut la sexothérapeute et infirmière.

L'orgasme est une expérience profondément liée au corps, tant chez les femmes que chez les hommes. C'est un moment de libération où les sensations sexuelles atteignent leur apogée. Pour les femmes, le clitoris et le vagin jouent notamment un rôle dans l'atteinte de l'orgasme. Ces zones érogènes, dotées d'une grande sensibilité, sont le siège d'un plaisir intense. La stimulation directe du clitoris et du vagin, que ce soit par la masturbation, les caresses ou l'utilisation de sextoys, peut amener les femmes à atteindre le summum du plaisir sexuel.





Chez les hommes, l'orgasme est généralement associé à la stimulation du pénis ou de la prostate. La masturbation est une pratique courante permettant aux hommes de découvrir et d'explorer leur propre plaisir sexuel. Les zones érogènes du corps masculin, en particulier le pénis et la prostate, sont sensibles à la stimulation et peuvent conduire à des sensations de jouissance intenses pour atteindre l’orgasme masculin en solo ou lors de relations sexuelles avec un ou une partenaire.





L'utilisation de sextoys peut également ajouter une dimension excitante à l'expérience de l'orgasme, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Les sextoys peuvent simuler différentes sensations sexuelles et permettre une exploration plus approfondie du plaisir. Qu'il s'agisse de jouets conçus pour stimuler le clitoris, le vagin, le pénis ou d'autres zones érogènes, ces accessoires peuvent offrir de nouvelles possibilités d'exploration sexuelle et de satisfaction.