8 questions très simples sur le bronzage

“Chercher à bronzer, c'est chercher à pousser le système de défense de la peau”

Comment se forme le bronzage ? Depuis quand c'est à la mode d'être bronzé ? Quels produits privilégier ? Pour Brut, la dermatologue Marie Jourdan répond à 8 interrogations très simples sur le bronzage. "Il faut comprendre que, quand on bronze très vite, on brûle. Donc finalement, c'est un peu comme de rouiller en surface, en fait." Le bronzage, c'est la stimulation du système pigmentaire de la peau par les UV. C'est en quelque sorte le cri d'alarme de la peau qui va essayer de se défendre contre les rayonnements solaires. "La peau va fabriquer de la mélanine. Cette mélanine va être transférée aux cellules environnantes, tout au sein de la peau et jusqu'à la surface. C'est le bronzage", explique Marie.

Le bronzage, cela n'a pas toujours été la mode comme aujourd'hui en France. Jusqu'au début du 20ième siècle, c'était même plutôt "le contraire", explique la dermatologue. "C'était plutôt le teint blanc, pâle, laiteux qui est à la mode. C'est vraiment l'apparition des congés payés en 1936 qui a inversé la tendance. Puisque là, c'était le contraire. Être bronzé, ça voulait dire qu'on avait eu les moyens de partir au soleil, en vacances et de se reposer, oui." Le bronzage, c'est le signe que la peau se défend contre les UV. C'est donc le signe qu'elle est agressée. D'après l'experte, on ne peut donc pas le considérer comme étant "bon pour la santé".