Atteinte d'alopécie, Hayden témoigne

Hayden parle d’alopécie sur TikTok

Cette utilisatrice de TikTok est atteinte d’alopécie, une maladie auto-immune qui empêche le développement des follicules pileux. L’adolescente veut sensibiliser ses abonnés à ce sujet.

Sur TikTok, Hayden Montross parle de sa maladie : l’alopécie. Âgée de 18 ans, elle vit avec une maladie auto-immune qui confond les follicules pileux avec des bactéries, ce qui les empêche de se développer.

Elle souhaite faire passer un message sur le réseau social : « Je veux surtout sensibiliser les gens à l'alopécie, car peu de gens la connaissent. Et je veux aussi que les gens apprennent que c'est OK d'être différent et de s'accepter pour ce que l'on est, parce que c'est vraiment difficile d'être soi-même dans un monde qui essaie constamment de nous changer. »

Le regard des autres

La maladie d’Hayden est diagnostiquée lorsqu’elle a 4 ans. Néanmoins, c’est au collège qu’elle rencontre de vraies difficultés : ses cheveux commencent sérieusement à tomber. « J’étais la seule fille chauve de l’école », témoigne-t-elle. Dans la vie de tous les jours, elle sait que les autres peuvent être intrigués par son apparence. On la fixe, les enfants lui posent des questions ou on la prend pour un garçon, ce qui a tendance à l’agacer.

Pour détourner l’attention, elle commence à porter des chapeaux en 6e. Finalement en 5e, tous ses cheveux tombent. Elle réalise qu’elle n’a aucun moyen de se cacher et qu’elle doit s’accepter telle qu’elle est.

Mission sensibilisation

À travers l’humour, Hayden sensibilise les autres utilisateurs à l’alopécie. Elle souhaite leur donner envie de s’accepter tels qu’ils sont. Et rassure sur son état de santé : « La plupart des gens supposent qu'il y a des problèmes de santé sous-jacents ou que je suis en mauvaise santé parce que je suis chauve. En réalité, je n'ai pas de cheveux, mais je suis vraiment en bonne santé. »

Il arrive toutefois que la TikTokeuse soit victime d’attaques sur le réseau. Hayden est parfois sujette à des commentaires méchants. Elle préfère les ignorer et donner de l’importance aux messages de soutien. Dans le monde, 147 millions de personnes ont ou vont développer une alopécie areata à un moment de leur vie, dont 6.8 millions de personnes aux États-Unis.