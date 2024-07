Comment gérer la dépression avec la chanteuse Lisa Pariente

Les symptômes de la dépression selon Lisa Pariente





Lisa Pariente, la chanteuse, explique qu'elle s'est "littéralement réveillée un matin en ayant une espèce de filtre devant les yeux, terrifiant, où plus rien n'avait de couleur". Elle mentionne ne plus ressentir l'amour pour les gens et les choses qu'elle aimait auparavant, bien qu'elle savait intellectuellement qu'elle les aimait. "Ça s'est transmis même dans la nourriture, où je n'avais plus de plaisir à manger, donc je ne mangeais plus", raconte-t-elle. Pariente était terrifiée, pensant être "folle" et avoir besoin d'être internée. Après avoir recherché ses symptômes en ligne, le diagnostic de "dépression" est apparu, ce qu'elle a d'abord rejeté à cause de l'image faussée véhiculée sur les réseaux sociaux. Cependant, un médecin lui a confirmé son état dépressif.

6 conseils pour aider un ami en dépression





Le traitement de la dépression





Lisa Pariente a été mise sous antidépresseurs peu après son diagnostic, une étape qu'elle décrit comme "excessivement dur" car elle avait du mal à accepter d'avoir "besoin vraiment d'un médicament pour être heureuse". Selon elle, les principaux symptômes de sa dépression étaient la tristesse et la culpabilité, qui ont engendré de nombreuses autres conséquences comme le manque de motivation, l'incapacité à ressentir de l'amour et une culpabilité constante de ne rien réussir à faire. Elle avait également peur que cet état dure toute sa vie, se sentant "bloquée dans une bulle" dont elle était incapable de sortir.

Les étapes pour lutter contre la dépression selon Lisa Pariente





Pour lutter contre la dépression, Lisa Pariente souligne l'importance d'en parler aux bonnes personnes, comme un médecin ou un psychiatre, afin d'être rassuré que "c'est une maladie, c'est OK, c'est comme t'as une gastro, là, t'as une dépression, c'est pas de ta faute". Ensuite, elle a appris à vivre avec en faisant de la musique, ce qui l'a aidée. La troisième étape, selon elle, est d'arrêter d'en parler constamment pour ne pas se retrouver "bloquée dans cette espèce de spirale". Elle admet avoir parfois utilisé sa dépression comme excuse, par peur de paraître désagréable aux yeux des autres. Aujourd'hui, elle travaille à ne plus se définir uniquement par sa maladie. Enfin, son album "Antidépresseur" a été écrit sous antidépresseurs, chaque chanson agissant comme un antidépresseur pour elle, dans l'espoir d'aider ceux qui peuvent s'y reconnaître à se sentir moins seuls.

