Le daltonisme, qu’est-ce que c’est ?





Le daltonisme est un trouble qui résulte d'une atteinte des cellules rétiniennes appelées cônes, situées au centre de la vision. Ces cônes jouent un rôle essentiel dans la perception des couleurs, en stimulant des pigments spécifiques. Ainsi, lorsque ces cellules rétiniennes sont affectées, la capacité de l'individu à distinguer certaines couleurs peut être altérée.

Quels sont les 3 types de daltonisme ?





Il existe différents types de daltonismes. Alexandre Sifer, interne en ophtalmologie, explique ces différences. Les cônes défectueux peuvent être de différents types, chacun étant responsable de la perception des différentes longueurs d'onde de la lumière. Le daltonisme le plus fréquent est l’atteinte des cônes rouges mais d’autres sont associés au vert ou au bleu. Lorsque l'un de ces types de cônes est altéré, la perception de la couleur correspondante est affectée et les patients sont alors incapables de différencier certaines couleurs.

Qu’est-ce qui provoque le daltonisme ?





Le daltonisme est une maladie génétique transmise par la mère. “Au niveau des chromosomes, chaque femme a deux chromosomes X et l'homme, un chromosome X et un chromosome Y. Ce qui explique que quand le chromosome X de la mère est transmis à l'enfant masculin, si le chromosome est atteint, l'enfant sera porteur de la maladie. Alors que pour la femme, si seulement un des chromosomes X est porteur de la maladie, vu qu'elle en a deux, elle ne sera pas atteinte par la maladie. Dans la population, 8% des hommes sont atteints et seulement 1% des femmes”, ajoute Alexandre Sifer.

Est-ce qu'on peut devenir daltonien au cours de sa vie ?





Rassurez-vous, il n’est pas possible de devenir daltonien au cours de sa vie. Néanmoins, il existe d’autres maladies avec des pathologies atteignant le cerveau ou le nerf optique qui peuvent ressembler au daltonisme, touchant ainsi la vision des couleurs. On trouve, par exemple, l’achromatopsie, une maladie rétinienne rare entravant la perception totale des couleurs. La vision de ces patients est complètement altérée car ils naissent avec une acuité visuelle effondrée.

À rappeler que le daltonisme n’est pas considéré comme une maladie mais plus comme une affection ou une atteinte, selon Alexandre Sifer. Pour détecter le daltonisme, des tests sont mis en place notamment dans les écoles, lors des visites médicales, en sixième par exemple. Cet exercice, le test d'Ishihara consiste à visionner plusieurs types de cubes avec des couleurs et des chiffres. L'enfant classe alors les couleurs, en fonction des chiffres.

À l’inverse du daltonisme, on pourrait penser que certains humains seraient capables de voir certaines longueurs d’onde que d’autres humains n’arrivent pas à percevoir. Pourtant il n’en est rien. “Il faut savoir que l'humain n'est capable de voir la lumière qu'à une certaine longueur d'onde. Donc, on ne peut pas dire que certains humains voient d'autres longueurs d'onde par rapport aux autres. Par contre, les animaux peuvent voir des longueurs d'onde différentes, comme un chat, par exemple, qui n'est pas capable de voir le rouge”, explique Alexandre Sifer.

Est-ce que le daltonisme se soigne ?





Pour l'instant, aucun traitement ne permet de guérir ce trouble. “La seule chose qu’on peut faire, c’est qu'on a trouvé des lunettes ou des lentilles qui ont une certaine forme de verres et qui permettent d'augmenter les contrastes des lumières et qui permettraient à ces patients d'être plus à l'aise”, termine Alexandre Sifer.

