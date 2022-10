Comment fonctionne le détatouage au laser ?

“En aucun cas, on ne peut faire ce laser alors qu’on n’est pas médecin”

"Aujourd'hui, la technique de référence pour détatouer, c'est le laser de détatouage". Dermatologue, le Dr Marie Jourdan donne ses conseils pour effacer son tatouage dans les meilleures conditions. "Ces machines lasers en dermatologie ne peuvent être vendues par les industriels qu'à des médecins. Dans le meilleur des cas, c'est le médecin lui-même qui vous prodigue la séance. Parfois, le médecin a formé des assistants ou des assistantes mais il travaille auprès d'elles, il est dans les locaux, il est à côté. En aucun cas, on ne peut faire ce laser alors qu'on n'est pas médecin, dans un centre pas médical où il n'y a pas de médecins dans les locaux et où il n'y a pas de responsabilité médicale engagée".

Plusieurs séances sont nécessaires pour un détatouage efficace. Une séance peut coûter entre 60 et 400 euros. Il existe tout de même des contre-indications à prendre en compte. "Il n'y a pas de danger à utiliser un laser de détatouage sauf quand on est bronzé, par exemple, parce que le laser, il va confondre le bronzage avec le tatouage et là, ça peut faire des traces et, surtout, sauf quand on ne sait pas bien utiliser la machine, sauf quand il y a un mésusage, par exemple, si on règle le laser trop fort. Alors là, on peut avoir des brûlures, des cicatrices après la séance de détatouage" précise le Dr Marie Jourdan. Il est nécessaire pour les patients de prendre rendez-vous avec un professionnel de santé lors d'une consultation afin de planifier les futures séances à venir. En fonction des peaux, de la position du tatouage (visage, bras, dos…), des pigments et couleurs utilisées pour le tatouage ou de présence de cicatrices, le traitement laser peut légèrement différer.