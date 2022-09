Comment gérer une relation toxique au travail ?

“Une relation toxique, elle se définit autour de la violence, une violence qui va plutôt être larvée. Un peu en filigrane, elle va être faite d'allusions, de sous entendus et jamais elle va être vraiment manifeste par l'agresseur. Ce qui fait que dès lors qu'on cherche à la dénoncer cette violence, l'agresseur va inverser la tendance. C'est lui qui va se placer en victime en disant qu'on est trop sensible, qu'on se prend la tête.” D’après le psychologue Jérémy Cuna, psychologue, les personnes toxiques ont tendance à chercher “ceux qui fuient le conflit, qui cherchent le consensus et qui sont dans la médiation en permanence”.

"C'est une forme vraiment de combinaison qui est assez assez étrange de quelqu'un qui aime le conflit et quelqu'un qui aime la paix. En fait, ces deux là vont se chercher en permanence et c'est ça qui va permettre à la personne toxique de garder le contrôle, d'être constamment en lien avec des victimes pour lui." D'après lui, il y aurait deux facteurs qui permettraient de détecter une relation toxique : le sentiment d'oppression en présence de la personne et le fait d'y penser même quand elle n'est pas là.