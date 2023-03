Qui doit se faire vacciner contre la papillomavirus ?





Dès la rentrée prochaine, les élèves de 5e pourront être vaccinés gratuitement contre le papillomavirus. Le président français Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une campagne de vaccination généralisée lors d’une visite dans un collège en Charente. Le vaccin est recommandé pour toutes les jeunes filles et tous les garçons de 11 à 14 ans révolus. En cas de retard, il est possible de rattraper la vaccination avant ses 19 ans révolus, et jusqu'à 26 ans révolus pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.

Pourquoi faire le vaccin du papillomavirus ?

Actuellement, une dose de vaccin coûte plus de 100 euros et, en fonction de votre âge, deux à trois injections sont recommandées. Il est remboursé à 65% par la Sécurité sociale. En France, les infections sexuellement transmissibles (IST) liées au papillomavirus humains sont très fréquentes, et chaque année, 6400 nouveaux cas de cancers sont causés par les papillomavirus. En 2015, on compte chez les femmes et les hommes: 2900 cancers du col de l’utérus, 1700 cancers de la sphère ORL, 1500 cancers de l'anus, 200 cancers de la vulve ou du vagin et une centaine de cancers du pénis selon les chiffres de l’Institut national du cancer.

