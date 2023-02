8 questions très simples sur le papillomavirus

80 % des gens l'ont eue ou l'auront dans leur vie. C'est l'infection contractée par voie sexuelle la plus répandue… mais ce n'est pas une MST. On a posé 8 questions très simples sur le papillomavirus à la docteure Julia Maruani, gynécologue médicale et vice-présidente de la Société Française de Colposcopie et de Pathologie Cervico-Vaginale.