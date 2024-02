“Ceci est une lune, un popotin, un pétard, les fesses d'une femme qui cette année fêtera ses 50 ans. Alors que mon entretien dans 50' inside est annoncé pour demain sur Instagram, je lis dans un commentaire que je suis "méconnaissable" depuis ma prise de poids. Ceci est ma lune, mes fesses”. En réaction à des commentaires négatifs qu’elle a pu lire sur les réseaux sociaux sur sa récente “prise de poids”, l’animatrice Flavie Flament décide de répondre en publiant une photo de ses fesses accompagnée d’un long texte.

“J'ai senti monter en moi une envie de répondre, mais de façon très sereine”





“Dans un premier temps, évidemment, j’ai été vexée. Après, j'ai réfléchi et je me suis dit : je suis rompue à l'exercice. J'ai vécu des épreuves autrement plus importantes que celle-ci. Mais néanmoins, ça dit quelque chose du monde dans lequel on vit. Et là, tout de suite, j'ai pensé aux autres femmes qui vont avoir 50 ans, ou qui ont déjà 50 ans, ou plus. J'ai pensé aux gamines, à ces jeunes. Je n'ai pas de fille, mais j'imagine que je serais très inquiète, si j'avais une fille aujourd'hui. Et j'ai senti monter en moi une envie de répondre, mais de façon très sereine, très en paix” explique Flavie Flament.

“Ça faisait dix jours que j'avais cette photo sur mon téléphone. Je suis en vacances au mois de décembre, Un matin, je me lève, je suis dans un hôtel et au moment où je me retourne vers le miroir, la lumière était parfaite. Tout était génial et je vois mon popotin dans le miroir et je me dis : "Waouh, chouette popotin !" Et je me retrouve, ce que je n'avais jamais fait de ma vie, parce que je fais jamais des photos de mes fesses... à prendre une photo de mes fesses en me disant: “Souviens-toi, à 49 ans et six mois, ton cul n'était pas si mal.” Et quand j'ai mis la photo, le texte en dessous, je me suis dit: c'est à ça qu'elle servait cette photo. Merci cette lumière Merci à moi de m'être arrêtée et d'avoir regardé mon pétard en me disant: "Ouah, pas mal ! Rebondi, mais sympa.”





“Je ne l'ai pas fait pour me battre. Je l'ai fait pour détendre l'atmosphère”





Flavie Flament regrette que certaines femmes en particulier soient “complètement imprégnée(s), finalement, de cet âgisme, de ce sexisme, de toutes ces injonctions de la société”. Elle explique : “Ce qui est fou, c'est de voir à quel point aussi, dans les réactions que j'ai reçues, certaines femmes m'expliquent qu'elles sont victimes de body shaming dans leur propre foyer. C'est-à-dire qu'elles font hyper gaffe. Elles ne veulent pas vieillir, elles ne veulent pas grossir, parce que leur propre mari, leur propre compagnon, leur mec, leur rappelle régulièrement qu'il faut faire gaffe. Et elles ont peur d'être quittées parce que, finalement, elles ne vont pas répondre aux critères imposés par la société. Je trouve ça d'une cruauté implacable. Parce qu'on ne va pas se mentir, on y va, quoi. On y va. Donc on peut lutter de toutes les façons que ce soit, on y va. Donc allons-y gaiement et dans le plaisir, non ?”

“Mais je ne le vis pas comme un nouveau combat. (…) Aujourd'hui, le combat que j'ai mené, depuis quelque temps, c'est un combat pour essayer d'être épanouie, d'être heureuse et d'être en paix avec un passé, avec le temps qui passe, avec des douleurs. Il y a d'autres combats que je mène de façon privée, qui ne sont pas faciles. Donc je ne vais pas me rajouter un combat. Et voilà, si je peux en parler gaiement, joyeusement, je le fais je ne vais pas le faire partout, j'en suis ravie. Mais je ne suis pas le nouveau visage de la lutte contre le body shaming, parce que ça n'est pas pour ça que je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait pour me battre. Je l'ai fait pour détendre l'atmosphère, et si ça peut porter ses fruits, c'est très bien comme ça” conclut l’animatrice Flavie Flament.

