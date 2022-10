Injections dans les lèvres, quels sont les risques ?

Seuls les médecins sont autorisés à injecter de l’acide hyaluronique

"L'acide hyaluronique, c'est une molécule qui se présente sous forme d'un gel transparent fabriqué en laboratoire mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps en contient énormément" explique Gérald Franchi. Le globe oculaire, l'intérieur des articulaires ou la peau contiennent énormément d'acide hyaluronique. Si seuls les médecins sont autorisés à injecter de l'acide hyaluronique, dans la pratique, certains opèrent dans l'illégalité. Sur les réseaux sociaux, des personnes se présentant comme des "cosmétologues" mettent en avant des diplômes sans valeur médicale. En moyenne, ces prestations low cost coûtent entre 150 et 300 € pour une injection de 1 ml contre 400 € chez un professionnel.

"Les prix sont variables, pourquoi ? Parce que la qualité est variable. Quand on paie des injections on paie d'abord l'expertise du médecin ou du chirurgien et puis on paie les produits aussi. Les produits sont très chers. Si on choisit des produits bas de gamme, on aura un prix global moins cher. Je pense qu'il ne faut pas aller vers ces produits. Injection low cost = danger = risque pour votre santé" prévient le chirurgien esthétique. Gérald Franchi recommande fortement de se tourner vers un professionnel de santé pour réaliser ce type d'intervention. En cas de problème, sachez que les injections aux lèvres sont réversibles. "On peut revenir en arrière en injectant l'antidote en fait de l'acide hyaluronique, le produit le plus utilisé pour gonfler les lèvres, et on fait fondre ce produit. En quelques jours, on revient à l'état initial" précise le médecin.