Ils se font opérer pour ressembler aux filtres des réseaux sociaux

“Elles apportent une photo avec un filtre et disent qu’elles veulent ressembler à ça”

“Voilà le résultat, on dirait un canard”, “Sérieux je ressemble à une meuf de téléréalité”. Sur Instagram, TikTok, Snapchat, des patients, souvent de jeunes femmes, se filment post-intervention.

Aux États-Unis, comme de plus en plus de jeunes, ces patients ont eu recours à la chirurgie esthétique, pour être comme leurs stars préférées ou aux filtres des réseaux sociaux… Et ils le font de plus en plus tôt.

“Souvent, des personnes nous apportent des photos d’elles-mêmes avec un filtre et nous disent qu’elles veulent ressembler à cette image” explique Dr Anthony Youn, chirurgien esthétique.

“C’est ce que j’appelle la kardashianisation des jeunes. De plus en plus de gens veulent ressembler à une sœur Kardashian ou Jenner. Kylie Jenner a d’ailleurs reconnu qu’elle avait reçu des injections dans les lèvres”

Lifting pour avoir des yeux en amande, liposuccion du double-menton, injections d’acide hyaluronique sur la bouche… Toutes ces interventions sont particulièrement populaires depuis l’avènement de Snapchat, TikTok, Instagram, etc.

“Je refuse environ une personne sur cinq ou six qui viennent me voir, principalement parce que leurs attentes ne sont pas réalistes. Je refuse les patients qui viennent en s’attendant à un résultat qu’ils ne pourront pas obtenir.”

En France aussi, le phénomène apparaît. Un dermatologue française explique pourquoi les injections d’acide hyaluronique chez les ados peuvent être dangereuses.

“Il y a des personnes qui injectent des produits de contrebande, potentiellement mortels”

Mais certaines de ces interventions peuvent s’avérer très risquées, surtout si elles sont réalisées par des personnes non qualifiées.

De manière très concrète, “le problème des injections dans les lèvres, c’est qu’elles risquent de créer des tissus cicatriciels, qui peuvent subsister pendant très longtemps. L’acide hyaluronique peut aussi ne pas être injecté correctement et causer des bosses, des irrégularités et même des nécroses cutanées et des cicatrices” explique le médecin.

“La loi est assez permissive concernant ces injections et même des personnes non qualifiées peuvent les faire. Il y a des personnes qui injectent des produits de contrebande, potentiellement mortels” alerte le Dr Anthony Youn.

Alors que ces interventions sont de plus en plus exposées sur les réseaux sociaux, les médecins mettent en garde contre l’effet de mode.

“Le problème avec les réseaux sociaux actuellement, c’est que la plupart des spécialistes de l’esthétique les utilisent pour se faire connaître. C’est un moyen pour eux de vendre leurs services, mais pas nécessairement d’éduquer leurs followers” ajoute le médecin.

