Le combat continue pour Karima et ses deux enfants handicapés

## “Les autorités ne font rien du tout”

“A ce jour, il n'y a pas eu de changement. Je suis toujours au même point, dans la même situation.” Malgré la vague de soutien engendrée après la diffusion de la vidéo montrant le quotidien de Karima et ses deux enfants, la mère de famille n’a toujours pas trouvé de logement adapté au handicap de ses fils. “Depuis qu'on a tourné la vidéo de Brut, je n'ai eu aucune proposition d'appartement, mais vraiment aucune. Ils se sont manifestés, c'est vrai. J'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de soutien des bailleurs, des présidents des bailleurs, mais aujourd'hui, je n'ai pas eu de proposition”. Vivre avec 2 enfants atteints d'un handicap dans un logement inadapté

“Je ne demande pas le luxe, je demande juste Banale. Juste: qu'elle soit adaptée à Rayane”, confie Karima. Plus les jours passent, et plus Rayane prend du poids. Pour la mère de famille, il devient de plus en plus difficile de s’occuper de son fils au quotidien. “Rayane, il a grandi et il a pris du poids. Ça devient très compliqué parce que c'est très étroit.” Même si elle n’a pas trouvé de logement, Karima est reconnaissante de l’entraide qu’elle a reçue suite à la diffusion de la vidéo. "Je tiens à remercier le collectif "Plus sans Ascenseur". Les gens ont été généreux à un point inimaginable. On a reçu des dons des petits, des grands, des mamans, des familles, des papis, des… C'était magnifique.” Parent d'enfant handicapé : Laura-Julia Fiquet témoigne