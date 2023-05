Vivre avec de l’acné

En 2021, Mattéa souffrait d’acné sévère. Complexée par cette maladie de la peau, sa visibilité sur les réseaux sociaux lui vaut de l’harcèlement et des commentaires moqueurs. “J'utilise une lumière rose pour qu'on ne voit au minimum mes boutons et ne pas avoir d'autres insultes. En ce moment, ça ne va pas du tout. J'y arrive plus, en fait. Vos commentaires méchants, comme ça, vous vous rendez même pas compte à quel point ça me touche”, s’était-elle adressée à la communauté de Tik Tok. “Calculatrice”, “clavier”, “fraise”, le cumul de tous ces commentaires rendent le quotidien de Mattéa difficile. “C'est compliqué au quotidien, mais je passe outre et ça va. Ce sont des gens complexés”. Pour elle, l’acné représente une période complexe, renforcée par le regard des autres qui est difficile à supporter.

La doxycycline et le Roaccutane pour vaincre l'acné

2 ans après, Mattéa se sent mieux et ce, grâce à un traitement qu’elle a très bien vécu. Elle commence avec la doxycycline, soit la prise d’une gélule tous les soirs et la pilule en complément. “Mon état d'esprit était très positif, parce que ça allait mieux, parce que je savais que quelques mois après, c'était fini. Et malgré qu'aujourd'hui, je suis obligée de reprendre un traitement pour être sûre que tout parte, on est sur quelque chose de positif parce que j'ai plus mal, je peux me maquiller et tout ce qui me reste, c'est juste des cicatrices, donc ça me fait plus mal”.





Pour s’assurer que l’acné parte correctement, après la doxycycline, elle utilise le Roaccutane. Contrairement à son ancien traitement qui “n’était pas douloureux”, le Roaccutane est une substance efficace mais qui provoque de nombreux effets secondaires : “Roaccutane, je le vis un peu moins bien parce que j'ai des douleurs au dos. J’ai aussi les lèvres sèches, enfin sur les coins et c'est une horreur pour manger, ça fait mal. Mais bon, c'est juste le point un peu négatif, mais j’étais prévenu”.

Pouvoir faire des activités simples du quotidien

Depuis que ses problèmes de peau se sont grandement atténués, Mattéa peut se permettre de se maquiller, sans se faire mal. “Je peux dormir, oui, sur la joue et pas me retrouver avec un oreiller plein de sang, donc ça, c'est plutôt cool, mais porter un masque ça me démange toujours autant, mais oui, je peux porter un masque sans souci”. Elle explique que depuis que son acné a disparu, sa vie a changé sur de nombreux plans, malgré quelques séquelles. “Sur le plan physique, j'ai des séquelles, comme les cicatrices et les trous aussi, et sur le plan mental aussi, avec le regard des autres, je suis toujours un peu soucieuse qu'ils parlent de mes boutons”, raconte-t-elle.





Avec cette expérience, elle explique avoir grandi et est parvenue à construire une communauté bienveillante autour d’elle, sur les réseaux sociaux. “Je continue à partager mon quotidien sur TikTok et, ouais, toujours autant de bienveillance. Ça m'a appris à grandir et à ne pas m'occuper de ce que peuvent penser les gens, et ouais, être focus sur moi”. Soucieuse que l’acné puisse revenir un jour, elle profite tout de même de sa vie sans sa maladie de peau, qui touche de nombreuses personnes.

Qu’est ce que la doxycycline ?

La doxycycline est un traitement antibiotique qui a une double action : antibactérienne et anti-inflammatoire. Grâce à ses propriétés, le traitement va directement agir sur les lésions acnéiques et empêche la multiplication de bactéries responsables de ces problèmes de peau. Prescrite pour les acnés moyennes à sévères, la doxycycline est administrée par voie orale en une seule prise par jour. Les effets sont visibles à partir du premier mois, bien qu’il soit recommandé d'évaluer son efficacité au bout du second mois, le traitement ayant une durée de trois mois au minimum. Bien que ce médicament agisse directement sur l’acné, il provoque des effets secondaires tels que des nausées, des maux d’estomac, de la diarrhée.





Qu’est ce que le Roaccutane ?

L'isotrétinoïne est une molécule puissante, traitant l’acné sévère, commercialisée sous le nom de Roaccutane. Le Roaccutane fait partie de la famille des rétinoïdes, dérivé de l’acide rétinoïque, qui un composé chimique dérivé de la vitamine A. Le Roaccutane étant un traitement particulièrement puissant, les médecins sont très attentifs au suivi du patient qui en utilise. En effet, en 2008, il est retiré du marché, car soupçonné d’être lié à une trentaine de suicides d’adolescents. Seule sa forme générique est aujourd’hui vendue. Selon le Parisien, la notice du traitement comporterait 152 effets secondaires, dont des risques de suicide et de dépression. Entre 1989 et 2009, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé estime que 25 à 27 cas de suicide chez les adolescents seraient liés à la prise de ce traitement.

