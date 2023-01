Patron de Publicis, Arthur Sadoun brise le tabou du cancer au travail

"Le soutien qu'on vous apporte, c'est 50 % de la guérison. On a tous une responsabilité." Patron de Publicis, Arthur Sadoun a appris qu'il était atteint d'un cancer et a décidé de ne pas le cacher. Pour briser le tabou du cancer au travail, il a créé Working with Cancer, une initiative visant à garantir que les entreprises soutiennent leurs employés face à la maladie.